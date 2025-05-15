健康網》想變美別亂選！ 醫授4關鍵 挑對醫美療程不踩雷

醫師提醒，在選擇醫療療程前，先釐清自己的需求很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫美技術的發展，變美的選擇越來越多，不管是想改善膚質、淡化細紋、瘦臉雕塑 ，還是逆齡抗老 ，市面上都有相對應的療程可選擇，但是要如何挑選才不踩雷呢？新竹聖宜診所醫師吳易儒提醒讀者4關鍵，分別為先釐清自己的需求、了解不同療程的適用對象、了解恢復期與可能副作用，以及選擇專業診所與醫師。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈 」指出，釐清自己的需求是非常重要的步驟，清楚自己的需求，就能更容易篩選適合的療程！

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釐清自己的需求 先問自己4問題

吳易儒表示，醫美療程五花八門，每種都有不同的作用，想要選對療程，第一步就是找出自己最想改善的問題，因此可以先問問自己4個問題。

●我最在意的肌膚問題是什麼？例如：細紋、痘疤、斑點、毛孔粗大、暗沉？

●是想要改善臉型輪廓，還是修復肌膚？想要瘦臉？還是要臉更緊緻、填補凹陷？

●有些療程可能會有結痂、紅腫或腫脹，可以接受的恢復期有多久？

●醫美療程價格落差大，建議先設定預算，預算範圍是多少？

有些療程可能會有結痂、紅腫或腫脹，可以接受的恢復期有多久等，也要納入考量；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

了解不同療程適用對象 3大類7小項一次看

以下是常見的醫美療程，快來看看哪種適合你的需求。選擇適合自己的療程，效果才會好！

●皮膚改善類：一般適合肌膚暗沉、痘疤、斑點

1.皮秒雷射 / 淨膚雷射：適合想要淡化色斑、痘疤、改善膚色不均的人，但術後1-3天內，可能有輕微泛紅。

2.水飛梭 / 果酸換膚：適合毛孔粗大、粉刺、或是痘痘肌，想要改善膚質的人，幾乎沒有恢復期，但需注意防曬。

●臉部輪廓調整：一般適合想要瘦臉、去除雙下巴的人

1.肉毒桿菌素：適合想消除國字臉、瘦小臉、淡化皺紋的人。一般3-7天見效，效果約維持4-6個月。

肉毒桿菌素一般3-7天見效，效果約維持4-6個月；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

2.玻尿酸：適合想填補淚溝、蘋果肌、豐唇，讓臉部更飽滿。術後可能有輕微腫脹，1-2週內恢復。

3.消脂針：適合想局部消除雙下巴、手臂贅肉、腰腹脂肪的人。術後3-7天內可能有腫脹，一般2-3週後見效。

●抗老回春類：適合肌膚鬆弛、細紋明顯的人

1.音波拉提 / 電波拉皮：適合想改善鬆弛、拉提緊緻，但不想動手術的人。幾乎無恢復期，但需時間發揮效果。

音波拉提 / 電波拉皮適合想改善鬆弛、拉提緊緻；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

2.埋線拉提：適合想改善鬆弛、V臉塑形，但不希望效果過於僵硬的人。術後可能有輕微腫脹與瘀青，約2-4週內恢復。

了解恢復期與可能副作用 避免生活被打亂

吳易儒提醒，每種醫美療程都有不同的恢復期與風險，選擇適合自己生活方式的療程非常重要！像是水飛梭、果酸換膚、淨膚、電音波這類短恢復期療程，就適合忙碌族群，不影響工作。

至於像是填充、埋線拉提、消脂針，這類較長恢復期療程，術後可能會有腫脹、瘀青，需特別安排時間修復。

在接受療程前一定要諮詢專業醫師，了解所有風險與恢復期，避免影響生活！

選擇專業診所與醫師 可上網看評價

吳易儒也提醒，千萬不要貪便宜！選擇合格診所與專業醫師是最重要的一步！就診時，要確認診所有合法執照與合格醫師，也可以上網看診所的案例與評價，然後記得一定要跟醫師充分溝通，確認療程適合自己。

她也強調，正規診所的醫師會根據你的需求，給予最適合的建議，而不是推銷最貴的療程！

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