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健康 > 護眼顧齒

健康網》老花眼不只是視力模糊！ 醫曝姿勢異常、頭痛都是警訊

2025/05/14 21:01

醫師提醒，許多老花眼患者在初期並未察覺是老花症狀，常將視線模糊誤認為是過度用眼或眼睛疲勞，當發現手機要拿遠一點，才看得清楚時，應提早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，許多老花眼患者在初期並未察覺是老花症狀，常將視線模糊誤認為是過度用眼或眼睛疲勞，當發現手機要拿遠一點，才看得清楚時，應提早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民健康署資料顯示，台灣45歲以上族群中，有超過5成有老花眼困擾。台北澄清眼科院長何宜儒指出，隨著3C科技發達、長時間用眼的生活習慣，使得老花眼也有逐漸年輕化的趨勢，不僅影響近距離視覺的清晰度，更經常伴隨著眼睛酸澀、疲勞與不當姿勢產生頭痛、肩頸痠痛等問題。

何宜儒指出，老花眼是人體自然老化過程中的現象，大部分人在40到45歲時，眼睛內部的睫狀肌與水晶體彈性逐漸下降，導致對焦能力減弱，看近時，視力變得模糊，原來日常生活中嫻熟的行為動作，開始因視力下降產生不便，才意識到是老花眼。

35-40歲就應關注老花問題

她建議，年屆35到40歲的民眾，應更關注眼睛老化問題，如有眼睛乾澀、淚腺退化或視力模糊等徵兆時，應盡快尋求眼科醫師診斷建議正確矯正方式，把握黃金期，以免眼睛老化問題加速惡化。

近視度數深無法抵老花度數

常有民眾會問：「近視可以抵老花嗎？」何宜儒表示，這僅發生於老花初期且近視度數不高時，如老花與近視度數各約100度時，看近距離物體可能會剛好清楚。然而隨著年齡增長、老花度數不斷加深，水晶體調節力退化，這種「互相抵銷」的效果將會逐漸喪失。尤其是近視度數較高者，無論看遠看近都需矯正，反而更容易感受到視力混淆與不便。

醫師提醒，隨著年齡增長、老花度數不斷加深，水晶體調節力退化，老花與近視度數「互相抵銷」的效果將會逐漸喪失。尤其是近視度數較高者，無論看遠看近都需矯正；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，隨著年齡增長、老花度數不斷加深，水晶體調節力退化，老花與近視度數「互相抵銷」的效果將會逐漸喪失。尤其是近視度數較高者，無論看遠看近都需矯正；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

手機愈拿愈遠要留心

何宜儒提醒，許多患者在初期並未察覺是老花症狀，常將視線模糊誤認為是過度用眼或眼睛疲勞，因而錯過最好的治療時機。這些視覺變化不會一夕發生，而是悄悄從「手機要拿遠一點」開始，逐步影響日常生活；也有不少老花眼的患者，會因過度低頭看近、頭部前傾尋找清晰焦點，導致肩頸肌肉緊繃、頭痛、姿勢異常等連帶問題，對於視力負擔是日積月累、長期下來不僅造成生活不便，更潛在健康風險。

老花雷射術前評估不可少

許多民眾在發現老花眼後，會選擇配戴老花眼鏡作為初步因應方式，但何宜儒表示，若本身已有近視或散光，一副眼鏡往往難以同時滿足遠近需求，加上老花度數變化快速，鏡片需頻繁更換或重新驗光，因此有些人會選擇做老花雷射手術。

不少患者問：「曾接受過近視雷射手術，是否就無法進行老花矯正？」何宜儒指出，其實老花雷射手術與近視雷射手術兩者原理不同，只要經過醫師評估眼睛條件合適，就可以接受老花雷射手術。醫師會透過術前詳細檢查，如角膜厚度與健康狀況、淚液分泌等，來評估是否適合進行手術。

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