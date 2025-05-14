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瘦瘦針強敵出現？「胃繞道神藥」挑戰Ozempic地位

2025/05/14 16:27

目前如Ozempic（胰妥讚）等減重藥物多採腹部皮下注射。一款模擬胃繞道手術的口服新藥則提供不同給藥途徑，盼帶來副作用更少的選擇。（資料照）

目前如Ozempic（胰妥讚）等減重藥物多採腹部皮下注射。一款模擬胃繞道手術的口服新藥則提供不同給藥途徑，盼帶來副作用更少的選擇。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款能模擬胃繞道手術效果的口服新藥正露曙光，被部分人士視為減重領域的潛力之星，未來或能提供比現行減重注射劑更安全、便利的長期體重管理方案。這款由美國生技公司Syntis Bio研發的藥丸，能在腸道形成暫時塗層，阻斷食物吸收同時刺激飽足感荷爾蒙，相較於Ozempic（胰妥讚）和Mounjaro（蒙恩澤）等注射劑，預期副作用更少。

據《每日郵報》13日報導，Syntis Bio執行長拉丹達（Rahul Dhanda）表示：「現有減重注射劑的耐受性常是一大挑戰。口服藥丸提供了簡單、安全的長期維持可能。」他強調，此藥丸主要在腸道發揮機械性作用，如同「暫時性支架」，不進入血液循環，初步人體安全性試驗中未觀察到顯著副作用。

此藥丸作用於十二指腸（小腸起始段）黏膜，形成熱量屏障。食物被導入下消化道後，會觸發GLP-1等荷爾蒙分泌（這與Wegovy〔善纖達〕等注射劑模擬的機制相似），同時它也抑制飢餓素（ghrelin）、促進瘦素（leptin）生成，使人更快感到飽足。該塗層約24小時後會自然脫落。

動物試驗中，老鼠服用此藥物後每週減重1%，且肌肉量得以保留。目前人體試驗主要評估安全性，尚未針對減重效果。若未來試驗成功證實其療效，這款藥丸不僅有望輔助患者在密集減重後維持體重，甚至可能成為注射劑的替代選項。

紐約威爾康乃爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的阿隆博士（Dr. Louis Aronne）認為：「這類新藥的出現，正開啟減重治療的『黃金時代』，未來或能減少對許多其他藥物及手術的需求。」據報導，他倡議英國的「國民醫療保健服務」（NHS）等醫療機構應考慮大規模應用此類創新療法。

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