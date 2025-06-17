甲狀腺癌全切除術後低血鈣 多管齊下穩定

紅圈處就是婦人甲狀腺上約1.2公分的惡性腫瘤。（圖由中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名48歲婦人健檢時發現有甲狀腺節結，求診中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師古君平後，經約2年定期追蹤，去年發現有約1.2公分的惡性腫瘤，被診斷是甲狀腺癌第1期。由於患者也有甲狀腺亢進問題，最後接受甲狀腺全切除手術，術後雖一度出現低血鈣，導致手腳麻木等不適，經用靜脈注射加口服補充高劑量鈣劑、維他命D治療，目前病況穩定。

古君平說，甲狀腺癌真正發生原因尚不十分確定，可能危險因子包含輻射暴露。例如曾接受頭頸部放射線照射治療者、家族史等。

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他強調，甲狀腺結節其實很常見，且9成以上是良性，民眾不須過度擔心，除非結節過大壓迫氣管或食道，否則通常不會有明顯症狀。建議民眾可以每3到6個月接受1次超音波檢查，如果結節大於1公分或出現影像異常，後續可以再進一步做細針抽吸檢查。

他說，前述患者因有惡性腫瘤，也有甲狀腺亢進問題，術前特別跟她解釋，甲狀腺全切手術後常見的2大併發症就是「喉返神經受損」、「副甲狀腺受損」。前者可能造成聲音沙啞，後者則可能引發低血鈣，進而出現手麻、腳麻、甚至肌肉抽搐等症狀。

這位婦人因自身的甲狀腺亢進，以致手術中副甲狀腺也受到影響，術後果然有低血鈣現象，血鈣值曾低至7點多mg/dL，低於正常值8.6以上，導致手腳麻木等不適症狀，術後需以靜脈注射及口服補充高劑量鈣劑與維他命D來穩定症狀。

古君平說，儘管治療甲狀腺癌可能會出現後遺症，但如果不治療，癌細胞就可能擴散或轉移到其他器官。而甲狀腺癌的整體預後狀況，以最常見的「乳突狀甲狀腺癌」來說，約佔8成預後良好，只要手術切除乾淨，定期追蹤、即早治療，大部分甲狀腺癌病人都能獲得良好控制。

他也說，甲狀腺的功能是分泌甲狀腺素，負責調節身體的新陳代謝、生長、發育，以及神經系統和骨骼發育，被全切除後，必須終身服用甲狀腺素，以維持體內正常的甲狀腺激素水平，務必按時服藥，勿任意增減劑量或中斷，否則會影響疾病的控制，增加復發風險。

中醫大新竹附醫一般外科醫師古君平說，甲狀腺癌友歷經全切除術後的低血鈣問題，可以 用靜脈注射和口服高劑量鈣劑、維他命D來恢復穩定。（記者黃美珠攝）

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