自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

甲狀腺癌全切除術後低血鈣 多管齊下穩定

2025/06/17 13:09

紅圈處就是婦人甲狀腺上約1.2公分的惡性腫瘤。（圖由中醫大新竹附醫提供）

紅圈處就是婦人甲狀腺上約1.2公分的惡性腫瘤。（圖由中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名48歲婦人健檢時發現有甲狀腺節結，求診中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師古君平後，經約2年定期追蹤，去年發現有約1.2公分的惡性腫瘤，被診斷是甲狀腺癌第1期。由於患者也有甲狀腺亢進問題，最後接受甲狀腺全切除手術，術後雖一度出現低血鈣，導致手腳麻木等不適，經用靜脈注射加口服補充高劑量鈣劑、維他命D治療，目前病況穩定。

古君平說，甲狀腺癌真正發生原因尚不十分確定，可能危險因子包含輻射暴露。例如曾接受頭頸部放射線照射治療者、家族史等。

他強調，甲狀腺結節其實很常見，且9成以上是良性，民眾不須過度擔心，除非結節過大壓迫氣管或食道，否則通常不會有明顯症狀。建議民眾可以每3到6個月接受1次超音波檢查，如果結節大於1公分或出現影像異常，後續可以再進一步做細針抽吸檢查。

他說，前述患者因有惡性腫瘤，也有甲狀腺亢進問題，術前特別跟她解釋，甲狀腺全切手術後常見的2大併發症就是「喉返神經受損」、「副甲狀腺受損」。前者可能造成聲音沙啞，後者則可能引發低血鈣，進而出現手麻、腳麻、甚至肌肉抽搐等症狀。

這位婦人因自身的甲狀腺亢進，以致手術中副甲狀腺也受到影響，術後果然有低血鈣現象，血鈣值曾低至7點多mg/dL，低於正常值8.6以上，導致手腳麻木等不適症狀，術後需以靜脈注射及口服補充高劑量鈣劑與維他命D來穩定症狀。

古君平說，儘管治療甲狀腺癌可能會出現後遺症，但如果不治療，癌細胞就可能擴散或轉移到其他器官。而甲狀腺癌的整體預後狀況，以最常見的「乳突狀甲狀腺癌」來說，約佔8成預後良好，只要手術切除乾淨，定期追蹤、即早治療，大部分甲狀腺癌病人都能獲得良好控制。

他也說，甲狀腺的功能是分泌甲狀腺素，負責調節身體的新陳代謝、生長、發育，以及神經系統和骨骼發育，被全切除後，必須終身服用甲狀腺素，以維持體內正常的甲狀腺激素水平，務必按時服藥，勿任意增減劑量或中斷，否則會影響疾病的控制，增加復發風險。

中醫大新竹附醫一般外科醫師古君平說，甲狀腺癌友歷經全切除術後的低血鈣問題，可以 用靜脈注射和口服高劑量鈣劑、維他命D來恢復穩定。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫一般外科醫師古君平說，甲狀腺癌友歷經全切除術後的低血鈣問題，可以 用靜脈注射和口服高劑量鈣劑、維他命D來恢復穩定。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中