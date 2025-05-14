健康網》割包皮助備孕？ 醫：若有「包莖」可能間接有幫忙

雖然目前主流論點認為包皮環切術本身，不會改變自然受孕機會，但對於有包莖困擾的人來說，術後有可能間接幫助生育；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於男性朋友，要不要割包皮是一個值得深思的問題，不過如果苦於備孕又有包莖的人，或許可以考慮「割」一下。津久診所院長陳偉傑與執行院長羅詩修分享，1位患者在試管失敗、割完包皮後，成功讓妻子自然受孕。可惜的是雖然目前主流論點認為包皮環切術本身，不會改變自然受孕機會，但對於有包莖困擾的人來說，術後有可能間接幫助生育。

陳偉傑、羅詩修在臉書專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」發文指出，包莖患者易合併包皮炎、霉菌感染或尿道感染，反覆感染可能損害精子生成及生成品質。此外，人類乳突病毒（HPV）也會影響男性受孕，感染HPV後會降低精子活力和正常形態，HPV陽性男性的精子曲線速度與直線速度均較差​，割除包皮可減少HPV，及其他生殖道感染在陰莖表面的留存率。

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陳偉傑、羅詩修提到，許多研究也指出，包皮環切術在預防泌尿生殖道感染及保護男性生育力方面，實際上也扮演了重要角色。甚至有研究顯示，有包莖傾向的男性罹患勃起障礙的風險較高。

陳偉傑、羅詩修說，若有包莖情形，且正在備孕中（或有計畫）的話，可以考慮找泌尿科醫師評估，看看是否需要割包皮。手術完之後不會對生育能力產生負面影響，更可能因衛生情況改善和減少感染，對生育力產生間接正面影響。

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