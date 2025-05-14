櫃姐罹思覺失調出現被害妄想 醫藉長效針劑助重生

衛福部中央健康保險署副署長陳亮妤（左3）、彰化縣衛生局副局長蕭惠玲（左4） 、彰基總院長陳穆寬（左2）等人，呼籲社會重視思覺失調症的早期診斷與治療。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕曾是百貨公司櫃姐的「小美」多年前出現嚴重的宗教與被害妄想，卻始終拒絕治療，最終失去工作、家庭決裂，獨自帶著年幼的女兒住在旅館，生活陷困頓，彰化基督教醫院精神醫學部主任陳力源鍥而不捨把她找回醫院，施以每季1針長效針劑治療後，小美的妄想症狀顯著改善，更已重返原生家庭。

彰基今天（14日）邀請衛生福利部中央健康保險署副署長陳亮妤、彰化縣衛生局副局長蕭惠玲、彰基總院長陳穆寬與精神醫學部主任陳力源等人，一同介紹思覺失調症相關照護政策與執行現況，並呼籲社會重視思覺失調症的早期診斷與治療。

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彰基精神醫學部主任陳力源強調，季打長效針劑可減少住院近5成，降低醫療費用，助患者重返社會。（記者湯世名攝）

陳力源強調，小美的案例是許多思覺失調症患者的縮影，點出社會普遍對腦部疾病的誤解，常將精神疾病歸因於「中邪」或宗教因素，延誤就醫時機；當發現親友出現類似症狀時，應思考可能是「大腦生病了」，及早就醫才能把握治療黃金期。長效針劑因能提升患者用藥順從性，在治療中扮演關鍵角色。

研究顯示，從「月打」長效針劑改為「季打」，患者1年內平均住院天數大幅減少近5成，醫療費用也隨之降低，提升患者生活品質，並有助於重返社會。

彰化縣衛生局副局長蕭惠玲說，彰化縣是全台唯一可由衛生所協助思覺失調症病友施打長效針劑的縣市。（記者湯世名攝）

蕭惠玲則說，彰化縣是全台唯一可由衛生所協助思覺失調症病友施打長效針劑的縣市。目前彰化縣列管的精神疾病患者約6700位，縣府積極推動疑似或社區精神病人照護優化計畫、思覺失調早期干預計畫，且將長效針劑列入縣內精神醫學醫療院所考核項目，鼓勵醫師優先處方長效針劑，幫助思覺失調症病友盡早回歸家庭與社會。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基延續蘭大弼醫師醫療傳道精神，將精神照護當作社會責任，去年成為中部唯一承接「嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫」的醫學中心，近年醫護團隊更走入社區，針對高風險族群及早提供協助與照護，幫助病友盡早回歸社會。

衛福部中央健康保險署副署長陳亮妤勉勵病友積極治療。（記者湯世名攝）

彰基總院長陳穆寬表示，近年醫護團隊走入社區，針對高風險族群及早提供協助與照護，幫助病友盡早回歸社會。 （記者湯世名攝）

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