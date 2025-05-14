健康網》寶寶抓不停、睡不好？ 醫授5招溫柔應對濕疹

孩子突然抓不停、睡不好，有可能是濕疹引起的發炎反應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入夏季，台灣天氣潮濕悶熱，不少家長發現孩子突然抓不停、睡不好，而感到困擾，擔心是過敏問題。對此，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，其實這很可能就是濕疹引起的發炎反應。

嚴絢上在臉書專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，根據研究，約有1/5的寶寶會出現濕疹問題。台灣的氣候濕熱，加上寶寶細嫩又敏感的肌膚，真的很容易受到濕疹的困擾。小小的搔癢不只會影響睡眠、情緒，長期下來還可能影響免疫系統，讓寶寶連流汗都會覺得癢癢的。

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寶寶濕疹常見原因

嚴絢上指出，寶寶的皮膚角質層尚未成熟，對於氣候、衣物材質與食物等刺激相當敏感；再加上台灣氣候濕熱，如果保濕沒做到位、衣服太悶熱、或是誤觸過敏原，都可能引起濕疹反應。

寶寶的皮膚角質層尚未成熟，對於氣候、衣物材質與食物等刺激相當敏感。如果保濕沒做到位、衣服太悶熱、或是誤觸過敏原，都可能引起濕疹反應；示意圖。（圖擷取自photoAC）

濕疹引發3反應

●搔癢難耐、反覆抓癢導致破皮或細菌感染。

●睡眠品質下降，影響成長發育。

●對流汗、衣物摩擦變得更敏感。

醫授舒緩5方法

●修剪指甲＋戴手套

嚴絢上指出，媽媽可以先溫柔地幫寶寶修剪指甲，晚上睡覺戴上柔軟的小手套，避免肌膚受傷。

●選對衣物，幫助透氣

輕薄純棉材質最適合寶寶的細嫩肌，避免太厚重或會刺激肌膚的織料，讓皮膚自在呼吸。

●加強保濕是關鍵中的關鍵！

記得選用無香精、成分單純的乳霜或乳液，早晚保濕，洗澡後趁肌膚微濕立刻塗抹，效果會更好。

●調整洗澡方式與環境濕度

洗澡水溫建議控制在37-39°C，避免過熱；如果房間過乾，可以適度加濕，減少除濕機的使用次數。

洗澡水溫建議控制在37-39°C，避免過熱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●飲食也要留意潛在過敏原

常見引發濕疹的食物包括牛奶、蛋、黃豆、花生、小麥、海鮮等，建議依照醫師指示逐一排除確認，避免自己盲目排除造成營養失衡。

嚴絢上強調，濕疹不是媽媽做錯什麼，而是寶寶的肌膚在說：「我需要一點額外的照顧與耐心。」

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