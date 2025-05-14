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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

強化慢性病防治！ 國健署擬訂「少鹽少糖」標準！

2025/05/14 12:42

大家多知道少鹽可維護健康，然要「多少」卻沒有量化標準。（圖取自freepik）

大家多知道少鹽可維護健康，然要「多少」卻沒有量化標準。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕少鹽、少糖是慢性病防治的重要飲食方式，但少鹽、少糖該如何定義？衛福部國健署長吳昭軍今（14日）表示，對於「少」的定義，國內一直沒有明確的標準，目前正在蒐集各國相關資料，後續會再召開專家會議，預計今年底前訂出我國標準，明年推動。醫師則建議，未來可再推廣不同含量的食品燈號標示，以利民眾參考。

5月17日是世界高血壓日，高血壓向來是國人慢性病大宗，國健署統計，18歲以上盛行率已由2013至2016年的25.2%，成長至2017至2020年的26.8%，進一步檢視20歲以上高血壓自知率僅為67.9%，相當於近3成不知道罹病。

台灣高血壓學會副理事長鄭浩民表示，近年持續推廣居家監測血壓的重要性，下一步高血壓防治將推行「減鹽運動」，這也是全球推廣重點之一，已與國健署研議訂定相關標準中。

鄭浩民指出，1克鈉相當於2.5克食鹽，1克食鹽可降血壓1毫米汞柱，國外研究發現高風險族群使用低鈉鹽較非低鈉鹽，可降低中風12%、心血管疾病12%，尤其長者鹽敏感性較高，吃1克納血壓上升幅度高於年輕族群，因此老年人使用低鈉鹽降血壓效果更顯著，收縮壓可降低5毫米汞柱、舒張壓降2毫米汞柱。不過，低鈉鹽是用鉀鹽取代鈉鹽，因此腎臟功能不佳的人，可能相對不適用。

鄭浩民說明，目前世界衛生組織建議成人減鹽，每日宜攝取2克鈉，而檢視實證研究，擬建議國內訂定2.3克鈉，遠低於現行國人平均攝取5、6克的數值，會再將相關意見提供給政府參考。

鄭浩民指出，鈉含量較高的食物包含罐頭、臘肉、火腿等加工食品，未來也會建議可以強化食品標示，進一步以紅綠燈號的方式，呈現高鹽、中鹽、低鹽，提供民眾作為購買參考。此外，也要持續推廣高血壓自覺率，以利及早診斷與治療。

吳昭軍指出，不只是減鹽，減糖也對慢性病預防具有效果，但目前國內建議的少鹽、少糖，對於多少算「少」並無定論，正在蒐集各國資料，後續會再召開專家會議，預計今年底前訂出標準，明年推動，後續要再推廣食品燈號或其他強化措施，都可以討論，希望能夠讓國人越來越落實健康飲食。

台灣高血壓學會理事長林彥宏、秘書長葉志凡也提醒，國人十大死因中，多項與高血壓相關的心血管疾病名列前茅，突顯高血壓管理刻不容緩。

國健署長吳昭軍（中）與醫界共同呼籲高血壓防治的重要性。（記者林惠琴攝）

國健署長吳昭軍（中）與醫界共同呼籲高血壓防治的重要性。（記者林惠琴攝）

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