非侵入療程不代表零風險！ 醫示警：做過頭恐拉垮整張臉

林口台北長庚皮膚科醫師王芳穎指出，電波與音波拉提皆透過加熱方式促進膠原蛋白新生，達到除皺與緊緻效果，這些療程雖非侵入，卻仍有風險。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕電波除皺、超音波拉提是近年熱門的醫美療程，不少人期待短時間內緊緻上鏡，卻忽略這些療程雖非侵入，卻仍有風險。皮膚科醫師提醒，療程後也可能出現紅腫、水泡、神經痛症狀，嚴重甚至會脂肪層萎縮、臉部凹陷，筋膜層一旦破壞，恐怕「垮臉救不回」。

林口台北長庚皮膚科醫師王芳穎指出，電波與音波拉提皆透過加熱方式促進膠原蛋白新生，達到除皺與緊緻效果。電波為容積式加熱，溫度約55至65°C，作用在真皮至淺筋膜層；音波則以點狀高熱聚焦，溫度可達60至70°C，深入1.5mm至4.5mm不同層次，適合改善下垂與輪廓線條。

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電波除皺、超音波拉提皆透過加熱方式促進膠原蛋白新生，達到除皺與緊緻效果。（食藥署提供）

電波除皺、超音波拉提雖然療效吸引人，但不適合所有人。（食藥署提供）

雖然療效吸引人，但王芳穎提醒，這類療程並不適合所有人。包括孕婦、兒童、有心臟植入器材、傷口或感染部位、癲癇與精神疾病控制不佳者，不建議接受電波療程；若近期做過臉部手術、植入物尚未癒合，或有囊腫型痤瘡、顏面神經異常者，則應避免音波拉提。

副作用方面，王芳穎說，電波可能出現紅腫、刺痛、水泡、麻木、脂肪層流失等狀況；音波則可能導致痠痛、瘀青、神經抽痛，甚至短暫肌肉無力或神經受損。建議療程間隔至少1年，避免過度操作，「若傷到筋膜層，一旦筋膜斷裂恐導臉垮掉，而且無法回復。」

電波除皺、超音波拉提雖非侵入，卻仍有風險。（食藥署提供）

食藥署今（14日）舉辦例行記者會，提醒民眾慎選合法醫材，醫療器材及化粧品組科長林汝青表示，合法用於拉提與除皺的設備皆屬第二等級醫療器材，上市前須經嚴格審查，消費者進行療程前應主動確認「選擇合格醫療院所、醫師具執業登記資格、使用器材具食藥署核准許可證」。

副署長王德原補充，2024年各地衛生局查獲非法醫材超過2300件，其中不乏醫美相關醫材，另與海關合作也已攔截違法進口醫材如除毛儀、玻尿酸針劑等逾120件。近5年電波療程尚無不良反應通報，音波則有2件不良反應、1件品質問題，多因機器故障或操作不當，所幸均為短暫性損傷。

王德元也提醒，愛美是人的天性，但進行療程前務必審慎評估，相關器材許可證資訊可至食藥署官網查詢，若發現不良品或自身出現異常反應，應通報至上市後品質管理系統或撥打不良反應通報專線02-2396-0100。

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