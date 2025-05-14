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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》關稅戰害「頭家」難勃起 醫用藥助重振雄風

2025/05/14 21:25

關稅戰影響各產業，部分男性老闆因焦慮等狀況，發生勃起困難問題。（圖取自shutterstock）

關稅戰影響各產業，部分男性老闆因焦慮等狀況，發生勃起困難問題。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期股市或多項產業，因美國對等關稅政策影響，許多傳產出口業者面臨巨大壓力。顧家醫療總院長顧芳瑜分享，一名約40歲、從事傳產出口的男子，因公司業務受政策波及，從美國宣布對等關稅啟動那日起，就開始出現勃起困難現象。症狀持續約莫3週後，覺得實在撐不下去，終於鼓起勇氣求診。顧芳瑜檢查後研判為典型的「心因性勃起功能障礙」，透過低劑量促進勃起的藥物治療，成功讓患者重拾信心。

顧芳瑜醫師表示，該名患者為傳產老闆，求診時表示，自從關稅政策開始那天起股市大跌，他也開始發現勃起硬度不足。每天面對如麻公事，覺得壓力山大、情緒低落，症狀持續兩三週都沒有改善，才決定來就診。

顧芳瑜先替患者安排抽血檢查，發現生理數值正常，排除器質性問題，初步判斷為「心因性勃起功能障礙」（ED）。他為患者開立低劑量犀利士，每日服用，該藥物能促進陰莖海綿體充血，幫助患者在受到性刺激時較容易產生勃起反應，藉此重建信心，並減輕對性表現的焦慮。患者服藥兩週後回診，表示症狀已有明顯改善，隨著股市與美中貿易局勢稍微降溫，心理壓力也緩解不少，目前已能逐漸減少藥物使用。

顧芳瑜表示，根據統計，心因性勃起功能障礙佔所有勃起功能障礙的6成左右，通常容易發生在20至40歲的年輕族群，多因自信心不足或壓力造成。但近年門診也觀察到，因職場壓力、經濟不安導致的心因性ED案例有增加趨勢。若能適當釋放壓力，再輔以藥物治療，就有機會恢復。

他建議男性們面對壓力時，不妨透過冥想、深呼吸、放鬆練習等方式，有助於有效處理壓力與焦慮，改善勃起功能。也提醒勿因過度焦慮而自行購藥，應尋求專業醫師評估與治療，以免產生不必要的副作用，並避免影響心理與伴侶關係。

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