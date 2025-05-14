OL泌尿道感染、結石 全因喝水不足又憋尿

秀傳泌尿科醫師温晨越建議，每天至少攝取2000 c.c.水分，不僅能預防泌尿道感染，還能大幅降低結石風險。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1位30歲女性上班族日前突然出現頻尿、尿急、排尿灼熱等不適，就醫發現是膀胱發炎，細菌甚至已逆行感染到腎臟，演變成腎盂腎炎；原來是她長時間待在冷氣房裡，水喝不多，還常憋尿所致。醫師籲「多喝水」是預防泌尿道疾病的最佳良藥，建議每天至少攝取2000 c.c.的水分，不僅能預防泌尿道感染，還能大幅降低結石風險。

彰化秀傳醫院泌尿科醫師温晨越指出，泌尿道感染和泌尿道結石的共同源頭就是「水分攝取不足」。除了30歲女性上班族因平日水喝不多、常憋尿，演變成腎盂腎炎之外，還有1位50多歲男性，長期從事戶外勞動，卻很少喝水。有天突然腰部劇痛，送急診才發現是結石卡在輸尿管，這樣的情況嚴重時還可能導致腎臟功能受損。

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温晨越進一步表示，泌尿道感染的發生，和體內細菌無法順利排出有關。這是因為當細菌進入膀胱時，若沒有足夠的尿液頻繁排出，細菌就容易滋生，破壞黏膜，進一步引發感染。尿液中本來就含有鈣、草酸、尿酸等晶體成分，而水分不足會讓這些物質濃度升高，身體水分又經由汗水大量流失，尿液變濃，更容易讓這些成分結晶、形成結石，這也是為什麼夏季是結石病人的高峰期。

他說，對於較小的結石，通常會鼓勵病人多喝水、多運動，像是跳繩或上下樓梯，加速結石的排出；同時搭配藥物放鬆輸尿管，幫助把膀胱裡的細菌或石頭沖刷出去。若這些方法無效，就會安排體外震波碎石，將結石震碎成沙狀，再隨尿液排出體外。嚴重者，像是結石堵塞、引發感染，甚至影響腎功能的情況，則需透過內視鏡手術，從尿道進入膀胱、再進到輸尿管，將結石直接夾出。

温晨越強調，民眾在氣溫高、活動多、出汗多的情況下應主動補水，觀察尿液顏色也是自我監測的小撇步，越清澈越好，顏色越深表示水喝不夠。保持良好水分攝取，不僅能預防泌尿道感染，還能大幅降低結石風險。

彰化秀傳醫院泌尿科醫師温晨越指出，泌尿道感染和泌尿道結石的共同源頭就是「水分攝取不足」。（秀傳醫院提供）

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