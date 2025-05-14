國內已56例登革熱 南投提前部署防治措施

南投縣衛生局人員針對易孳生登革熱病媒蚊環境，加強監測調查病媒蚊指數。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕時序進入高溫悶熱的夏日季節，午後常有豪雨，濕熱環境為病媒蚊提供理想的孳生場所，根據衛生福利部疾病管制署統計，截至5月12日止，國內登革熱共計56例，由於端午節連假即將到來，南投縣政府為防範未然，提前部署登革熱防治措施，召集各局處及各鄉鎮市公所召開傳染病防治會議，加強防治登革熱等傳染病，也呼籲民眾配合各項防治措施。

時序進入病媒蚊易孳生季節，南投縣衛生局提醒民眾定期清除積水容器。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，今年發生的56例登革熱，皆為境外移入，主要集中於台北市12例、桃園市11例、新北市10例，北部疫情逐漸升溫，加上端午連假即將到來，民眾外出旅遊機會大增，請民眾於戶外活動時做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，並務必落實「巡、倒、清、刷」四步驟，定期巡查家戶內外植栽、容器、廢輪胎有無積水，儲水容器應每週至少刷洗容器壁1次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

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衛生局也呼籲民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，醫療院所將落實詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等，必要時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，若就診病患出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、嗜睡及躁動不安等登革熱警示症狀，就會給予妥適醫療處置並及早通報，採取必要防治措施，避免疫情擴散。

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