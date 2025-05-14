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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

張學友曾患RSV取消演唱會 醫：逾50歲慢性病者打疫苗防風險

2025/05/14 09:59

郭綜合醫院胸腔內科醫師朱遠志建議，50歲以上有慢性病患者可自費打RSV疫苗，降低重症發生率。 （記者王俊忠攝）

郭綜合醫院胸腔內科醫師朱遠志建議，50歲以上有慢性病患者可自費打RSV疫苗，降低重症發生率。 （記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕去年歌神張學友感染呼吸道融合病毒（RSV）取消演唱會，讓歌迷失望又擔心其健康。郭綜合醫院胸腔內科醫師朱遠志指出，曾有1位罹患慢性肺部疾病的74歲老翁，因感染RSV造成腦損傷與多器官衰竭，進入加護病房後40小時過世，這病有致命率，建議50歲以上有慢性病患者可自費打RSV疫苗，降低重症發生率。

朱遠志說明，人類呼吸道融合病毒是1種副黏液病毒科，具外套膜之單股RNA病毒，是造成嬰幼兒和50歲以上老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因。RSV具高傳染力，是流感的3倍！並且RSV引發重症的病程進展相當快速，只需2~3天時間，就可能從肺炎發展為嚴重的呼吸衰竭，進而演變到死亡，且即便感染過RSV而痊癒，還是可能會再次感染。

RSV在溫帶地區常見於冬季至早春，呈季節性流行；而台灣位於亞熱帶地區，RSV全年都有流行的機會。RSV傳播途徑多為飛沫傳染，病毒經由咳嗽、打噴嚏的飛沫進入眼睛、鼻子或嘴巴受到感染；另1個傳播方式則是接觸，分泌物污染到周遭物體，再觸碰到眼、口、鼻就會感染。

朱遠志指出，感染RSV者通常在3~8天內有傳染性，而免疫系統低下者即使在無症狀後，仍會持續傳播病毒，且可能長達4週，一般感染後約 1 至 2 週可康復。感染RSV症狀因人而異，大多是輕微無症狀，能自行痊癒；但嚴重者可能需要重症照顧。

輕症類似於感冒，包括頭痛、發燒、咳嗽、鼻塞、流鼻水、食慾減退，其中咳嗽、頭痛和疲勞是感染RSV最常見的症狀；重症可能導致嚴重呼吸道併發症，如喘鳴、呼吸困難、下呼吸道感染，肺炎合併呼吸衰竭甚至死亡。

朱遠志表示，全年齡層都可能感染RSV，其中嬰幼兒、65 歲以上老人、免疫力低下者（如器官移植者、化療者、HIV 患者等）及心肺疾病患者、慢性疾病者等，感染RSV後也較容易發展為重症。

而RSV並無特效藥，只能靠自身抵抗力來消滅，或採取支持性療法，藥物治療包括退燒藥、止咳藥水、化痰藥等，能幫助緩和症狀，最重要的預防方法則是打RSV疫苗，可防重症發生達9成以上。50歲以上慢性病患，如肺阻塞、氣喘、慢性心衰竭、糖尿病患、晚期肝臟及腎臟疾病、功能不佳​者，都應該打RSV疫苗。

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