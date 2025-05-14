喝咖啡提神恐透支健康！專家：「4方式」健康調整疲憊

高敏敏提醒，一直靠咖啡提神的話，其實就像透支健康。示意圖。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕早起一杯咖啡，是許多上班族每天固定的行程。不過，營養師高敏敏提醒，一直靠咖啡提神的話，其實就像在透支健康，因此高敏敏推薦了「4個方式」來調整身體的疲憊，包含補充水分、營養均衡等。

高敏敏於臉書粉專表示，「出來混，總是要還的。」因為一直靠咖啡提神，其實就像在透支健康，跟身體刷信用卡。高敏敏提到，人體在勞累的時候會產生叫做「腺苷」的物質，而體內的受體接觸到腺苷時候，就會產生想睡覺的感覺。

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但是高敏敏解釋，咖啡裡的「咖啡因」會占據腺苷的位置，讓腺苷無法正常發揮作用，進而讓大腦「誤以為」自己還不累，所以精神變得更好。「咖啡只是讓我們感受不到累，事實上身體還是處於疲憊狀態。」咖啡因的每日攝取量，盡量在300毫克以下。

同時高敏敏重申，過量攝取咖啡因，會對身體造成影響睡眠、刺激腎上腺、影響鈣質吸收、焦慮焦躁、越喝越累、失眠、心悸、頭痛、胃痛、頻尿跟腹瀉等，許多的傷害。因此，高敏敏建議透過補充水分、充足睡眠、營養均衡、適量運動等方式，來調整身體勞累的狀態，「記得適量並搭配健康的生活習慣，讓自己真正擁有源源不絕的活力。」

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