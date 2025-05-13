醫療用血短缺！ 金門縣警局攜手軍、民捐血4萬6000c.c.

金門縣警察局響應「捐血一袋、救人一命」捐血活動，局長黃壬聰（站者左五）帶頭號召金防部弟兄共襄盛舉。（金門縣警察局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕響應「捐血一袋、救人一命」捐血活動，金門縣警察局昨天號召所屬人員及協勤民力、駐地國軍弟兄共襄盛「舉」，共捐出4萬6000多c.c.鮮血；第1次在金門捐血的局長黃壬聰說，這是體現「打擊犯罪靠熱血，救人助人更熱血」的無私精神。

金門縣警察局響應「捐血一袋、救人一命」捐血活動，局長黃壬聰（左一）帶頭獻出「在金門的第一次」。（金門縣警察局提供）

醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心舉辦「捐血傳愛 金門之愛」巡迴捐血車，5月12日抵達金門縣警察局，局長黃壬聰、副局長汪大宇也順利完成「在金門第一次捐血」任務，除縣警局同仁，包括義警、義交、民防等協勤民力、國軍弟兄，還有熱心民眾加入捐血行列，現場熱血沸騰。

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金門縣警察局響應「捐血一袋、救人一命」捐血活動，副局長汪大宇（右）也攘臂捐輸。（金門縣警察局提供）

警、軍挽袖過程，縣衛生局也派員在場說明，捐血不僅助人也利己，且能預防心血管疾病，促進身體健康，也能使內心獲得成就感與正能量；現場也結合識詐、防詐的犯罪預防及交通安全宣導，總計3個小時下來，現場共捐出185袋、合計4萬6250c.c.的熱血。

黃壬聰說，警方平日的工作就是守護社會治安，這次更在醫療用血短缺的關鍵時刻挺身而出，響應捐血，就是體現「打擊犯罪靠熱血，救人助人更熱血」的無私精神，而國軍弟兄與民眾的踴躍參與，充分展現了社會正能量與彼此間的關懷。

金防部金門守備大隊派員前往縣警察局響應「捐血一袋、救人一命」捐血活動。（ 金門縣警察局提供）

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