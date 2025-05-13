健康網》想當《排球少年!!》 中醫搞定常見4運動傷害

中醫可以透過針灸，搞定排球最常見的4種運動傷害：急性腳踝扭傷、肩膀旋轉肌群受傷、膝關節韌帶拉傷、下背痛；圖為日本排球選手西田有志。（美聯社檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕看了日本知名運動漫畫《排球少年!!》熱血沸騰，也想像故事中烏野、青城、音駒的少年們一樣，在排球場上盡情發光發熱，不過排球是全身性的運動，全身各個關節都可能會受傷，包含腳踝、膝蓋、肩膀、背部、手指。對此，光華馬光中醫診所醫師郭家榕表示，中醫可以透過針灸，搞定排球最常見的4種運動傷害：急性腳踝扭傷、肩膀旋轉肌群受傷、膝關節韌帶拉傷、下背痛。

郭家榕分享，她有1位患者為排球校隊球員，密集訓練和比賽造成她的疼痛和運動傷害。每一次訓練和比賽後，她都會感覺下背肌群和右側肩膀肌肉的疼痛感明顯，加上她主要擔任攻擊手的角色，會有大量跳躍和扣球動作（同時肩膀旋轉肌群和下背核心肌群共同快速收縮的動作），疼痛劇烈時，甚至是坐著都會感覺下背部的不適。

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大量跳躍和扣球動作，使同時肩膀旋轉肌群和下背核心肌群共同快速收縮的動作，容易造成劇烈疼痛；圖為日本排球選手西田有志。（歐新社檔案照）

郭家榕說，經過每週3次、連續3個月的針灸治療後，她的疼痛感減少8成以上。現在她每週固定回診2次做針灸治療，放鬆訓練後緊繃的肌群，讓她有更好的運動表現，也順利代表校隊參與校際比賽。針灸治療能夠疏通經絡，達到消炎止痛的效果；調整筋膜的張力，改善打球引起的左右肢體不平衡，增進核心肌群的穩定度。

打排球易受傷關節

●急性腳踝扭傷：跳躍落地不穩、快速橫向移動時踩到隊友或不平坦的地面，引發踝關節周圍的韌帶拉傷或撕裂。

●肩膀旋轉肌群受傷：重複性的發球和扣球，造成肩關節周圍的肌肉和肌腱發炎。

●膝關節韌帶拉傷：快速急停、變向、跳躍落地時膝關節承受過度扭轉或壓力。

●下背痛：重複的彎腰、扭轉、發力擊球和防守動作，造成腰部肌肉和韌帶慢性發炎。

排球常見運動傷害。（光華馬光中醫診所提供）

郭家榕表示，平時的保養和預防，能免於受傷的疼痛。運動前的熱身和運動後的放鬆伸展都是不可或缺的保養方式。除此之外，當肌肉緊繃時就馬上尋求中醫師的針灸治療，不僅可以放鬆深層的肌肉，以避免運動傷害的產生，更可以加速肌肉修護的速度，提高運動效率和表現。

光華馬光中醫診所醫師郭家榕。（光華馬光中醫診所提供）

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