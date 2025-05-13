健康網》眼睛紅痛還怕光 小心是虹彩炎發作警訊

虹彩炎常會引起明顯的眼睛疼痛，尤其是看向亮光時更為嚴重；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人眼睛紅會想到結膜炎，但如果眼睛發紅、疼痛且畏光，小心是虹彩炎！高雄諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在粉專「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」指出，俗稱「眼科富貴病」的虹彩炎，是一種眼睛內層的色素層發炎的疾病，大多案例與自體免疫系統相關，會容易在疲憊時發作，如果沒有及時治療，可能會導致青光眼、白內障！

虹彩炎恐致青光眼、白內障 4症狀別輕忽

●眼睛疼痛與發紅：虹彩炎常會引起明顯的眼睛疼痛，尤其是看向亮光時更為嚴重！患者會感到眼睛持續性鈍痛或刺痛，同時眼白部分會出現明顯發紅現象。這種紅腫通常集中在虹彩周圍，形成所謂的「睫狀充血」現象，與一般結膜炎的全面性發紅不同。

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●畏光與流淚：患有虹彩炎的人對光線特別敏感！即使是正常室內光線也會感到不適，因此常需要戴墨鏡或待在昏暗環境中。這種畏光症狀常伴隨著不自主的淚液分泌增加，讓患者總是淚眼汪汪。若發現自己突然對光線變得極度敏感，同時伴隨眼睛疼痛，就要提高警覺了！

發現自己突然對光線變得極度敏感，同時伴隨眼睛疼痛，就要提高警覺看是否為虹彩炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstok）

●視力模糊與浮點：虹彩炎會導致視力下降，看東西變得模糊不清。許多患者還會看到眼前有小黑點或霧狀物漂浮，這是因為虹彩發炎導致眼睛前房或玻璃體中有細胞殘渣。

更嚴重的是，虹彩炎可能導致瞳孔形狀變形或大小不一，進一步影響視力！如果發現視力突然變差，或看東西時有異常浮點，千萬不要拖延就醫。

●眼內壓力變化：虹彩炎會導致眼內壓力異常，可能是過高或過低。眼壓過高會感到眼球脹痛，嚴重時，甚至會影響視神經健康，造成青光眼；而眼壓過低則可能是眼球組織受損的徵兆。這些壓力變化初期可能沒有明顯感覺，需要眼科醫師透過專業檢查才能發現，這也是為什麼定期眼睛檢查如此重要。

虹彩炎恐與自體免疫有關 切勿拖延就醫

粘靖旻提醒，虹彩炎可能與某些全身性疾病有關，如關節炎、自體免疫疾病等。如果出現前述任何症狀，請立即就醫，不要自行用藥或拖延治療！早期診斷和治療是避免永久性視力損傷的關鍵！

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