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高雄新增1例幼兒新冠併發重症 11月男嬰驗出陽性確診

2025/05/13 19:14

高雄新增1例幼兒新冠併發重症，衛生局宣布一名11月男嬰驗出陽性確診。（資料照）

高雄新增1例幼兒新冠併發重症，衛生局宣布一名11月男嬰驗出陽性確診。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕新冠疫情恐拉警報！高市衛生局今（13）日公布上週新增一例新冠併發重症患者，個案是11個月大男嬰，就醫後一度因血氧濃度低住進兒童加護病房，新冠PCR檢驗為陽性，並未接種過新冠疫苗。

確診個案男嬰經醫療團隊照護，所幸康復出院，衛生局提醒，全國及高雄市過去4週以來、新冠併發症通報人數都有上升趨勢，其中約9成以上未接種JN.1疫苗，民眾千萬不可輕忽疫情，要儘速接種疫苗。

衛生局指出，上週新增1例新冠併發重症個案為11個月大男嬰，曾出現發燒、呼吸困難、喘鳴等症狀，入院時因血氧濃度低而收治於兒童加護病房治療，COVID-19 PCR檢驗為陽性，且未接種過新冠疫苗。對此重症個案，衛生局提醒，嬰幼兒族群雖感染多為輕症或無症狀，但仍有併發重症風險。

疾管署統計顯示，過去4週新冠併發症通報人數，呈現逐步上升趨勢，國內本土新冠併發症及死亡個案約9成以上未接種JN.1疫苗，其中以65歲以上長者及具慢性病史者為多，由於接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，因應疫情升溫，衛生局呼籲滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗的民眾，別輕忽疫情要儘速接種疫苗；針對65歲以上長者、55歲以上原住民，以及免疫不全及低下患者等高風險族群，衛生局提醒若尚未接種JN.1疫苗者也請儘速接種疫苗，此外，若已接種1劑JN.1疫苗且間隔滿6個月（180天），應再接種第2劑JN.1疫苗，以增強免疫保護力。

衛生局提醒民眾在人潮聚集，而且無法保持適當距離或通風不良場所，若與年長者、免疫低下者密切接觸時，建議佩戴口罩，若出現疑似症狀請速就醫、驗快篩，民眾快篩陽性後要留意包括喘、呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇、指甲床發青、無法進食、喝水或服藥等重症警示症狀，請務必立刻就醫。

此外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，衛生局更呼籲於快篩陽性後請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

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