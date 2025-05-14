健康網》植髮關鍵在「取毛部位」！ 醫解析4位置毛囊特色

柯博桓指出，取髮部位的選擇將直接影響移植後的存活率、自然度與持久性；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人對外貌的重視日益提升，植髮手術也成為解決禿髮問題的重要選擇。不過植髮效果的好壞，與「毛囊的來源」息息相關。取髮部位的選擇將直接影響移植後的存活率、自然度與持久性。DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓表示，後枕部、側枕部、鬍鬚區（下巴與頸部鬢鬚）、身體其他部位（胸部、背部、腹部、四肢）特色各不相同。

柯博桓在臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，目前植髮可從身體多處部位取得健康毛囊，每個部位的毛髮特性不同，應根據個人需求與條件謹慎選擇。

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後枕部

柯博桓指出，被公認為最經典、也是最常使用的取髮區域。此區毛囊對雄性荷爾蒙不敏感，即使嚴重禿頭者仍保有茂密髮量。毛髮特性為粗壯、生長週期長，移植後存活率高達90-95%。移植成功後，通常可終生生長不再脫落。然而需留意，使用FUT技術可能留下細長疤痕，FUE則可能形成小白點，對於習慣短髮造型者應慎重考慮。

側枕部

位於耳上至後腦範圍，毛囊同樣對雄性禿有較強抵抗力。雖數量少於後枕部，但毛髮略細，自然度高，適合用於髮際線或鬢角重建。移植後仍具長期穩定性，但不宜過度取髮，以免局部出現稀疏感。

柯博桓說，鬍鬚是毛囊供體不足者的重要替代選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

鬍鬚區（下巴與頸部鬢鬚）

柯博桓說，鬍鬚是毛囊供體不足者的重要替代選擇。該區毛囊粗壯，一毛囊常含1至2根毛髮，且生長速度快、恢復期短。但每根毛髮壽命較短，且質地偏硬，建議搭配頭皮毛囊混用，避免造成植髮區髮質不一致的不自然感。

身體其他部位（胸部、背部、腹部、四肢）

為毛囊資源極度缺乏時的最後選擇。此類毛髮普遍細軟、顏色淺，生長週期短，存活率約60-70%，且成長速度較慢。適用於單純追求密度、對髮質要求不高者。

柯博桓強調，選擇取毛囊部位必須由專業醫師依據個人脫髮型態、程度、供體區毛囊密度及預期成果進行評估。每位患者的情況皆不相同，貿然模仿他人可能導致失敗風險。「植髮是一輩子的投資，選對取髮部位，才能達到自然、持久又理想的效果。」

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