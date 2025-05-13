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美國壓低藥價 專家曝台灣恐面臨3風險

2025/05/13 18:03

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，針對美國藥價新制，台灣恐面臨三重風險，健保制度須強化緩衝能力。（資料照）

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，針對美國藥價新制，台灣恐面臨三重風險，健保制度須強化緩衝能力。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕美國總統川普宣布簽署行政命令，要求美國聯邦醫療保險（Medicare）降低處方藥給付價，未來應與其他國家最低價一致，藥價將驟降30%至80%。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，台灣恐面臨三重風險，健保制度須強化緩衝能力。

洪子仁說明，首先是藥價被動調整壓力大增。由於藥廠為維持在美國市場的價格基準，可能選擇調高台灣等低價國的藥品價格，尤其是專利藥品，這將進一步加劇健保財務負擔。

其次，美國藥廠提供台灣的藥品以癌症用藥、慢性病藥與抗生素為主，若藥廠認為台灣售價過低、影響美國比價基礎，極可能選擇延後在台上市，甚至暫停供應，屆時病患將面臨用藥中斷的情況。

再來，健保署將面臨更嚴峻的談判壓力。未來在與國際藥廠的議價過程中，恐需面對藥廠更強勢的姿態，要求提高給付價格或改為自費市場銷售。此外，原有依賴學名藥節省成本的策略，雖仍有部分空間，但針對尚未過專利期的新藥，將無從節省，壓力不容小覷。

洪子仁指出，川普提出的「最惠國藥價政策」，將使藥廠為維持美國市場的價格優勢，不得不調高其他國家的價格以「避開比價」，全球藥價可能因此全面走高。該政策將導致台灣與加拿大、日本等較低價市場，面臨藥廠調高價格壓力，特別是高價癌症用藥與罕見疾病用藥，健保漲價風險也就會上揚，不是健保價格給付提高，就是美國藥廠退出台灣，或者延後藥品進到台灣的時間。

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