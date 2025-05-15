健康網》夏天護骨有撇步！ 醫推4大水果強健骨骼

芭樂富含維生素C、鈣與鎂，有助促進鈣質吸收、合成膠原蛋白，進而強化骨骼；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來臨，吃點冰涼水果消暑不僅爽口，還能對身體健康帶來正面幫助。不過，你知道嗎？選對水果，不只可以補充水分，更能幫助強健骨骼、維持肌肉與關節的靈活度。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓於臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享「夏季護骨水果指南」，指出幾種對骨骼健康有益的水果，包含芭樂、鳳梨、水蜜桃、番茄；而荔枝、榴槤、西瓜、哈密瓜，過量攝取可能對骨骼造成負面影響。

有助強健骨骼的夏季水果

●芭樂：富含維生素C、鈣與鎂，有助促進鈣質吸收、合成膠原蛋白，進而強化骨骼。

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●鳳梨：內含豐富的酵素、錳與維生素C，有助減少發炎反應，對於關節健康與骨質疏鬆有正面作用。

●水蜜桃：含有鉀、多酚與維生素C，能調節體內電解質、減少鈣質流失，有助骨骼維持密度。

●番茄：含有維生素K、鉀及茄紅素，有助抗氧化、促進鈣質吸收，對骨骼健康具保護作用。

荔枝糖分與熱量高，容易造成「上火」現象，且過多糖分可能影響鈣質代謝；圖為示意圖。（圖取自freepik）

需適量攝取的夏季水果

●荔枝：糖分與熱量高，容易造成「上火」現象，且過多糖分可能影響鈣質代謝。

●榴槤：屬高脂肪、高熱量水果，容易引發體內燥熱，過量食用對骨骼與代謝不利。

●西瓜：雖然水分充足能解暑，但營養密度相對較低，過量攝取可能影響腎臟與鈣質平衡。

●哈密瓜：糖分偏高，尤其對年長者或骨質疏鬆患者來說，攝取過多恐干擾血糖與骨鈣穩定。

陳鈺泓提醒，夏天不只是補水，更要「補對營養」。選擇對骨骼有益的水果，搭配均衡飲食與適度運動，才能讓骨骼「硬挺不卡卡」，維持健康與行動力。他也呼籲民眾不妨將這份水果護骨指南分享給親友，一起健康過夏天、骨力滿分！

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