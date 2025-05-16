健康網》不只是產後憂鬱 心理師：1成準媽咪有「產前憂鬱」

余佳容指出，根據統計，約有1/10的準媽媽會出現「產前憂鬱症」的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人關注產後媽媽的心理健康，卻常忽略「產前憂鬱症」的存在。台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」中指出，根據統計，約有1/10的準媽媽會出現「產前憂鬱症」的狀況，若長期忽視，不僅影響母親健康，更可能牽動胎兒發展。因此，及早察覺與適當調適至關重要。

認識情緒 不責怪自己

余佳容指出，懷孕期間因荷爾蒙變化、身體不適及生活壓力等因素，準媽媽可能會出現情緒低落、易怒、焦慮或失眠等症狀，這些都是常見的情緒反應。「這不是妳的錯，也不是妳不夠堅強，更不代表妳是個不好的媽媽。」她提醒孕婦要學會接納自己的情緒，若情緒困擾持續超過兩週並影響生活，務必尋求專業協助。

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勇於傾訴 尋求支持

「懷孕不該是孤單的旅程。」余佳容鼓勵準媽媽將心情與伴侶、家人或朋友分享，也可加入媽媽社群或參加產前課程，與其他準媽媽交流。若感到無助，也可尋求心理諮詢師或醫師的協助，透過專業支持減輕心理負擔。

休息時間 放鬆身心

她建議準媽媽安排每日的「Me Time」，做些讓自己開心的事，如冥想、深呼吸、孕婦瑜珈、泡溫水澡或聽音樂等，都是有效的放鬆方式，有助穩定情緒、緩解焦慮。

余佳容建議準媽媽安排每日的「Me Time」，做些讓自己開心的事，如冥想、深呼吸、孕婦瑜珈、泡溫水澡或聽音樂等，都是有效的放鬆方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

適度運動 健康飲食

運動可促進腦內啡分泌，改善睡眠品質與情緒狀態。余佳容建議，每天進行20至30分鐘的散步，或選擇孕婦專用的伸展運動。此外，營養均衡也有助穩定情緒，建議多攝取富含Omega-3的食物（如深海魚、堅果）及維生素B群（如糙米、雞蛋），避免過多糖分與咖啡因，以減少情緒波動。

調整期待 不當「完美媽媽」

「沒有任何一位媽媽是完美的。」余佳容提醒，準媽媽應放下對完美的過度期待，學會善待自己、接納不完美，並懂得接受他人幫助。她建議，每天記錄三件值得感恩的小事，將注意力從壓力轉移到正向感受上，有助提升情緒穩定性。

尋求專業協助

若出現持續情緒低落、對事物失去興趣、嚴重失眠、食慾異常，甚至有消極念頭，請務必立即尋求心理師或醫師的幫助。專業的心理支持與治療，能幫助準媽媽平安度過孕期，迎接新生命的來臨。

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