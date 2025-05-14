健康網》一見陽光就「哈啾」？ 4項預防建議緩解

胡皓淳建議，選擇偏光太陽眼鏡能有效過濾刺眼光線，減少視網膜受到刺激的機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣晴朗、陽光普照，不少民眾紛紛外出踏青，但對部分人來說，陽光卻帶來困擾。一見陽光就打噴嚏？這可能是「光敏性噴嚏反射」在作祟。對此，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提出4項預防建議，有助於緩解症狀、提升日常生活舒適度，包含戴太陽眼鏡、漸進式適應光線變化、控制室內照明避免明暗差、服用抗組胺藥物減輕症狀。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，光敏性噴嚏反射是一種基因決定的生理特徵，並非疾病，但強光刺激確實可能引發噴嚏連連，4項方式改善：

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一、戴適合的太陽眼鏡防強光刺激

強烈陽光是引發光敏性噴嚏最常見的原因。胡皓淳建議，選擇偏光太陽眼鏡能有效過濾刺眼光線，減少視網膜受到刺激的機會。眼鏡最好選擇包覆式設計，以防側面光線滲入。即使在陰天，出門時佩戴太陽眼鏡也能降低誘發噴嚏的機率。

二、漸進式適應光線變化

從暗處突然進入強光環境是常見的誘發因子。胡皓淳建議，可在由室內走出戶外前，先在門口或陰影處停留幾秒，讓眼睛慢慢適應光線轉變。相反地，若要進入較暗的空間，則可先閉眼數秒後再緩慢睜開。清晨拉開窗簾時也應循序漸進，先拉開一小部分，待眼睛適應後再完全拉開。

胡皓淳提醒，應避免室內光線過亮或過暗，建議採用柔和的間接照明，避免直射光源；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、控制室內照明避免明暗差

居家照明的設計同樣關鍵。胡皓淳提醒，應避免室內光線過亮或過暗，建議採用柔和的間接照明，避免直射光源。使用電子設備如電腦或手機時，也應調低螢幕亮度，啟用護眼模式或夜間模式，以減少藍光刺激。睡前建議使用暖色系床頭燈，讓眼睛得以放鬆。

四、服用抗組胺藥物減輕症狀

若在特殊情況或季節交替時，症狀特別明顯，胡皓淳指出，可在醫師指導下，適度服用抗組胺藥物。此類藥物可抑制打噴嚏的神經反射，但部分藥物可能引起嗜睡，建議使用前先行測試，避免影響日常活動。

胡皓淳強調，光敏性噴嚏反射是與生俱來的體質差異，只要掌握正確的防護措施，就能有效減輕不適，無需過度擔憂。

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