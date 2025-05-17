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健康網》果皮富酚酸別丟！ 研究曝「5好處」逆轉代謝症候群

2025/05/17 08:30

醫師指出，蘋果皮裡的綠原酸可幫助改善胰島素敏感度、降低血糖；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，蘋果皮裡的綠原酸可幫助改善胰島素敏感度、降低血糖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃水果時，總會把果皮、果梗丟掉，殊不知這些部分最營養！台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，蘋果皮、葡萄籽、柑橘皮、櫻桃梗等富含酚酸（phenolic acids），能穩血糖、抗發炎、減少脂肪堆積、護血管，甚至能降低自由基傷害，有機會逆轉代謝症候群，下次可試著將果皮打入果昔、曬乾泡茶或用果渣做餅，吃進滿滿營養。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述2025年2月發表的研究顯示，來自水果副產物的酚酸，在體內能幫助調節血糖（像是減少糖分吸收、促進葡萄糖進入細胞）、抑制脂肪堆積、增加血管彈性、降低自由基造成的傷害，甚至能活化抗氧化酵素（SOD、CAT、GPx等），可謂好處多多。

醫師表示，葡萄籽中的沒食子酸有強力的抗氧化作用；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，葡萄籽中的沒食子酸有強力的抗氧化作用；示意圖。（圖取自photoAC）

張家銘舉例，蘋果皮裡的綠原酸（chlorogenic acid）可幫助改善胰島素敏感度、降低血糖；柑橘皮中的阿魏酸（ferulic acid）對抗發炎、幫助血管放鬆、穩定血壓；葡萄籽中的沒食子酸（gallic acid）則有強力的抗氧化作用。這些酚酸不只是「營養素」，它們更像是身體的天然調節器。

不過，籽、果皮、梗不一定能直接食用，該如何攝取營養？張家銘提供3方式，首先喝果昔時，可連果皮一起打入，再加1匙堅果粉或優格，不但口感好，還能吃進酚酸、膳食纖維；再者，也可以把吃完的檸檬皮、橘子皮、櫻桃梗、蘋果皮曬乾，泡熱水當果皮茶喝，味道清香、不苦澀；最後，剩下的果渣也別倒掉，可以加點麵粉、燕麥、肉桂粉，放入烤箱烤做成「果渣能量餅」。

醫師建議，喝果昔時，可連果皮一起打入，再加1匙堅果粉或優格，不但口感好，還能吃進酚酸、膳食纖維；情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，喝果昔時，可連果皮一起打入，再加1匙堅果粉或優格，不但口感好，還能吃進酚酸、膳食纖維；情境照。（圖取自freepik）

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