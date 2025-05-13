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斥資67.35億防疫中心動土 賴清德：防疫史上重要一刻

2025/05/13 17:33

總統賴清德今（13日）出席衛福部防疫中心興建工程動土典禮，該計畫總經費67.35億元，預計2030年竣工。（記者張嘉明攝）

總統賴清德今（13日）出席衛福部防疫中心興建工程動土典禮，該計畫總經費67.35億元，預計2030年竣工。（記者張嘉明攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕為強化防疫量能，總統賴清德今（13日）出席衛福部防疫中心興建工程動土典禮，該計畫總經費67.35億元，預計2030年竣工；他表示，這是台灣防疫史上重要的一刻，期待防疫中心結合國際標準與跨域思維，加強跟各國交流合作，積極提升防疫韌性，這也是我國推動淨零轉型的指標性工程。

位在台北市南港區昆陽的防疫中心，前身是興建於1915年的松山療養所，為最早的肺結核病患收容機構，一路都是台灣的防疫堡壘，衛福部再斥資67.35億元興建防疫中心，包含行政大樓將作為未來「國家衛生指揮中心」主要運作地點，以及實驗大樓含有高防護實驗室、生物製劑藥廠、動物房等空間，並將設置國家級參考實驗室與國際接軌。

賴清德表示，今日是台灣防疫史上重要的一刻，因為共同見證台灣防疫工作的重要基礎建設正式動土興建，開啟守護國人健康的新紀元。

賴清德指出，防疫視同作戰，在疫情期間，第一線防疫人員努力守護國人健康，每個人的肩上都值得配戴一枚勳章，但如果沒有一個能掌握機先、運籌帷幄的大腦，也就是防疫指揮中心來指揮、協調與調度，再強的戰士也無法發揮事半功倍的防疫成效。

賴清德指出，台灣歷經SARS、登革熱、COVID-19等重大疫情挑戰，每一次的應變經驗都顯示，防疫工作必須平時做足準備，才能在面對危機時迅速應變，絕不能臨時抱佛腳。他也提到，COVID-19已經結束，要不斷精益求精，以更高規格的防疫整備，因應可能的下一個階段的疫情，國家防疫中心應運而生，守護國人的健康。

賴清德提到，期待防疫中心能夠結合國際標準與跨域思維，加強跟各國的交流合作，積極提升台灣的防疫韌性，也保留原本的歷史建築，同時因以循環經濟理念來規劃設計，所以也是推動淨零轉型的指標性工程。

衛福部長邱泰源透露，防疫中心計畫早在20年前SARS爆發後，就已經開始籌備，原本規劃在竹北的「新竹生醫園區」，但因地方政府反對而遷回昆陽，規劃原地重建，沒想到2015年昆陽衛生大樓又被台北市文化局宣告為歷史建築，計畫一波三折，所幸當時行政院給了「與文化資產新舊融合」的寶貴建議，才讓計畫延續下來。

邱泰源也指出，衛福部、食藥署的辦公大樓逐一完成後，疾管署的防疫中心就是「昆陽衛福園區」的最後一塊拼圖，將繼續守護國人的健康。

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