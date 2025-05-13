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健康網》國中會考將至 醫建議青少年調適壓力小技巧

2025/05/13 16:10

健康網》國中會考將至 醫建議青少年調適壓力小技巧

國中會考即將登場，醫師建議間歇性學習能提升記憶力，同時，考生試著說出壓力，心情更能放鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國中會考將在本週六、日登場，逾17萬名考生正在考前衝刺中。面對這場大考，難免緊張，考生應該如何準備最好的身心狀態？嘉齡身心診所身心科醫師沈眉君表示，每40分鐘學習後休息10分鐘，間歇性學習能提升記憶力；固定每天早上起床時間，多吃蔬菜、全穀類，或是在家模擬考試環境，都有助穩定情緒、提升專注力。

國中會考是國中生邁向高中的重要一步，對13到15歲的青少年來說，這不只是學業考驗，更是心理與情緒的挑戰。

針對一般考生與服用身心科藥物的考生以最佳狀態應考，沈眉君在官網給出不同的建議。

一般考生的考前身心準備

●短時學習，小休息更有效

青少年大腦專注力有限，每40分鐘學習後休息5-10分鐘，做簡單伸展。每2小時安排15分鐘「小休息」，聽輕鬆音樂，降低考試焦慮。

●說出壓力，心情更放鬆

每天花10分鐘寫「心情筆記」，記錄感受（例如「模擬考數學考砸了，很難過」）和解決方法（例如「明天找出錯題的解法」）。也可以跟朋友，或爸媽聊聊壓力。

●吃好睡好，腦力更強

固定每天早上起床時間，比單純提早上床更能穩定睡眠週期。飲食上，多吃蔬菜、全穀類，及含Omega-3的食物（如鮭魚、核桃），或是補充高濃度EPA魚油以穩定情緒。最好少喝咖啡、珍奶含咖啡因飲料，降低焦慮。

●模擬考場，減少緊張感

在家模擬考試環境，像是穿上考試當天的衣服，用考試同款筆、坐直姿勢，甚至播放考場可能的背景音（如翻書聲），習慣考試情境，降低突發狀況的緊張感。親自到考場確認教室、座位、廁所位置，心裡會更有把握。

●得失心別太重，專注當下最重要

試著每天設定小目標（例如複習一個單元），完成後給自己小獎勵（如吃塊巧克力）。跟爸媽或老師聊聊，專注過程而非只看成績，親友支持有助放鬆心情。

服用身心科藥物考生的專屬建議

如果正在服用抗憂鬱劑、抗焦慮藥或ADHD藥物，考前準備需考慮藥物影響，應該與醫師確認藥物計畫。以下有幾點建議：

●若計畫服用備用藥物（像是某些抗焦慮藥物），建議非考試日先試吃，確認藥物的效果。

●建議每天花幾分鐘做「換想法」練習：把「我一定考砸」改成「我已準備充分，盡力就好」。爸媽把「考得如何」，改說「你很努力了，不管結果怎樣，我們都支持你，安心考就好」，這樣會輕鬆許多。

●藥物效果能透過生活習慣加分。每天至少花10-15分鐘快走或跳繩，定期的運動能促進腦內快樂物質分泌，增強藥物效果並穩定心情。

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