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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》打嗝止不住好困擾？ 醫教「3方式」速緩解

2025/05/13 16:59

醫師說明，當吃太飽時，胃內空氣太多，刺激到橫膈，可能會透過打膈，將氣體排出；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師說明，當吃太飽時，胃內空氣太多，刺激到橫膈，可能會透過打膈，將氣體排出；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃完飯狂打嗝，難受又尷尬？三總減重代謝手術暨體重管理中心醫師陳宣位表示，若是偶爾打嗝時，可以試試看喝水、憋氣或是他人突然拍你一下等方式，藉由不呼吸、搗亂控制橫膈的自主神經，或許真的能緩解不適。不過，他也提醒，若打嗝超過48小時時，應特別留意，建議就醫檢查。

陳宣位在臉書專頁「陳宣位醫師的健康日記」發影片分享，打嗝可分為2種情形，分別為偶爾打嗝、打嗝超過48小時，若出現後者情形應特別留意。打嗝屬於1種橫膈的運動，可能是吃太飽，使胃內空氣太多，刺激到橫膈，因此透過打膈的方式，將氣體排出來；再者，也可能生病所致，當控制橫膈的神經不正常放電時，就會使橫膈過度運動，導致打嗝。

醫師表示，喝水止住打嗝或許是可行的方式之一；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，喝水止住打嗝或許是可行的方式之一；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

坊間有許多止住打嗝的方法，如憋氣20秒、連喝7口水等，這些方式有沒有效果？陳宣位解答，其實是有可能的！當憋氣不呼吸時，橫膈就不會運動，藉此讓橫膈休息，改善打嗝現象；另外，喝水止住打嗝的原理也是相同的，喝水時也不會呼吸，所以可能也是利用這種方式，讓橫膈休息，試著抑制打嗝。

陳宣位進一步指出，有人突然拍你一下，可能因為嚇一跳，使控制橫膈的自主神經，如迷走神經系統等，被突然擾亂，可能有助於打嗝緩解甚至停止。

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