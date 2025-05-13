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美國壓藥價癌友憂新藥進不來 邱泰源：絕對不會發生

2025/05/13 15:29

衛福部長邱泰源今（13）日出席「衛生福利部防疫中心新建工程」動土典禮後受訪。（記者張嘉明攝）

衛福部長邱泰源今（13）日出席「衛生福利部防疫中心新建工程」動土典禮後受訪。（記者張嘉明攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕美國總統川普宣布簽署行政命令，要求美國聯邦醫療保險（Medicare）降低處方藥給付價，未來應與其他國家最低價一致，藥價將驟降30％至80％。衛福部長邱泰源今（13）日出席防疫中心興建工程開工動土時表示，密切注意變化、對台影響，若有藥價波動，健保署都有反映調整機制；也請癌症病人放心絕對不會發生新藥進不來的情形。

面對美國此項行政命令，財經專家游庭皓在臉書發文表示，此政策將波及台灣這類市場規模小、藥價低的市場，「最終結果是，藥價可能上漲、健保給付縮水、可選藥品變少，整體醫療體系也會因國際藥價壓力、健保財政限制與院所利潤壓縮，進入惡性循環。」

邱泰源指出，持續密切注意到底對於台灣是正面或負面影響，但要請大家放心，國內藥品、醫材都有非常好的監測系統，健保署也有可反映因應成本提高而需要調整價格的機制。

針對癌症病人憂心新藥進不來，邱泰源指出，只要是對病人有幫助的藥品，站在國家、政府的角度，絕對要用在病人身上，請放心絕對不會發生這種事。

此外，邱泰源也提到，4月底公告修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」與「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，未來符合相關條件的藥品，健保核價最高可加算30%，新制明（2026）年元旦上路，這點就是要強化國產製藥鏈，期待更加具有韌性可因應國際變化。

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