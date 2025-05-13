自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

青少年情緒困擾 桃療臨床心理師：理解與實用策略提升因應能力

2025/05/13 15:00

青少年族群情緒困擾多，桃療臨床心理師籲，用理解與實用策略提升因應能力。（桃園療養院提供）

青少年族群情緒困擾多，桃療臨床心理師籲，用理解與實用策略提升因應能力。（桃園療養院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕根據衛生福利部統計，2022年15至24歲族群，輕生已高居死亡原因第2名，顯示心理健康問題亟需正視。桃園療養院臨床心理科主任劉昀玲指出，青少年與青年正處於身心發展與轉換階段，學業、人際與未來不確定性都可能造成情緒困擾，甚至引發自傷、自殺意念，透過心理專業與實用策略，能有效提升情緒因應能力，降低風險。

劉昀玲指出，可藉由建立情緒辨識力、調整負面想法、學會安撫自己及建立支持系統等策略，提升自我因應能力，首先可透過情緒日記，具體記錄每日情緒變化與觸發事件，例如：不只說「我不舒服」，而是「我覺得很累，對什麼事都沒興趣」，有助於了解自己「怎麼了」，有助於提升情緒覺察，進一步調節情緒。

當陷入「我什麼都做不好」的思維時，可試著挑戰想法「真的所有事都做不好嗎？我還是完成報告了啊」，或將「我覺得沒人喜歡我」轉為「我今天比較孤單，但這不代表沒人關心我」，這類嘗試挑戰自動化想法並區分事實、想法與感受的認知技巧，能有效減緩憂鬱與自我否定。

劉昀玲建議，要學習安撫自己，當情緒低落或焦慮高漲時，透過放慢呼吸與放鬆練習自我沉澱，藉由正念技巧如每天5分鐘將注意力集中於當下感官，如聆聽、呼吸、觀察光影，有助減少反芻思考，再加上每週至少3次中等強度運動，像是快走30分鐘，都將降低憂鬱風險；並要建立支持系統，不要獨自面對，可與信任的大人或朋友傾訴、尋求非評價性的對話支持，或透過學校輔導室、社區資源與心理師協助，都是有效的支持管道。

劉昀玲提醒，情緒困擾不是個人的錯，也不是不能說出口的事，心理健康與身體健康一樣重要，求助不是脆弱，而是一種成熟與勇敢的表現。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中