青少年情緒困擾 桃療臨床心理師：理解與實用策略提升因應能力

青少年族群情緒困擾多，桃療臨床心理師籲，用理解與實用策略提升因應能力。（桃園療養院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕根據衛生福利部統計，2022年15至24歲族群，輕生已高居死亡原因第2名，顯示心理健康問題亟需正視。桃園療養院臨床心理科主任劉昀玲指出，青少年與青年正處於身心發展與轉換階段，學業、人際與未來不確定性都可能造成情緒困擾，甚至引發自傷、自殺意念，透過心理專業與實用策略，能有效提升情緒因應能力，降低風險。

劉昀玲指出，可藉由建立情緒辨識力、調整負面想法、學會安撫自己及建立支持系統等策略，提升自我因應能力，首先可透過情緒日記，具體記錄每日情緒變化與觸發事件，例如：不只說「我不舒服」，而是「我覺得很累，對什麼事都沒興趣」，有助於了解自己「怎麼了」，有助於提升情緒覺察，進一步調節情緒。

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當陷入「我什麼都做不好」的思維時，可試著挑戰想法「真的所有事都做不好嗎？我還是完成報告了啊」，或將「我覺得沒人喜歡我」轉為「我今天比較孤單，但這不代表沒人關心我」，這類嘗試挑戰自動化想法並區分事實、想法與感受的認知技巧，能有效減緩憂鬱與自我否定。

劉昀玲建議，要學習安撫自己，當情緒低落或焦慮高漲時，透過放慢呼吸與放鬆練習自我沉澱，藉由正念技巧如每天5分鐘將注意力集中於當下感官，如聆聽、呼吸、觀察光影，有助減少反芻思考，再加上每週至少3次中等強度運動，像是快走30分鐘，都將降低憂鬱風險；並要建立支持系統，不要獨自面對，可與信任的大人或朋友傾訴、尋求非評價性的對話支持，或透過學校輔導室、社區資源與心理師協助，都是有效的支持管道。

劉昀玲提醒，情緒困擾不是個人的錯，也不是不能說出口的事，心理健康與身體健康一樣重要，求助不是脆弱，而是一種成熟與勇敢的表現。

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