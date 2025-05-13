瞄準自體免疫疾病 「逆向疫苗」 精準治療新曙光

科學家正開發「逆向疫苗」，盼為自體免疫疾病帶來更精準的治療方式；情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球約1/10人口受自體免疫疾病所苦，從多發性硬化症到第一型糖尿病，共同特徵是免疫系統失常反噬自身。現行療法多為全面抑制免疫反應，卻讓患者易受感染。科學家正開發「逆向疫苗」新療法，原理與傳統疫苗相反，旨在精準「關閉」特定免疫反應。

《衛報》報導，逆向疫苗概念是用附著特定抗原的合成奈米粒子，模仿體內自然凋亡細胞，免疫系統識別後會學會忽略粒子及附帶抗原，停止攻擊自身。紐約大學哈貝爾（Jeffrey Hubbell）解釋，「此法能『重新教育』免疫系統」，使其認知特定抗原非威脅。

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西北大學免疫學家米勒（Stephen Miller）形容此為「聖杯」，盼以「手術刀」般精準度治療。研究已展現初步成效。米勒團隊2022年發表於《腸胃病學》（Gastroenterology）證實對人類乳糜瀉有效，疫苗組攝麩質後腸道損傷少於對照組。哈貝爾團隊2023年《自然》（Nature）研究顯示可阻小鼠版多發性硬化症。其公司Anokion也宣布在乳糜瀉和多發性硬化症人體早期試驗成功。卡加利大學免疫學家桑塔馬利亞（Pere Santamaria）也探索用於罕見病原發性膽汁性膽管炎（PBC）加速藥物審批。

逆向疫苗潛力廣泛，桑塔馬利亞指此法在動物模型上「普遍有效」，且效果可能持續數月或更久。除自體免疫病，也可能用於花生、塵螨或甲型半乳糖綜合症（肉類過敏）等過敏，動物研究顯示能減輕症狀。但巴黎Imagine研究所賈布里（Bana Jabri）提醒免疫系統複雜，療法能否影響所有免疫細胞待釐清。

然這項疫苗的商業化進程，正在加速前進。米勒和哈貝爾等研究者創立的新創公司（如Cour、Anokion、Parvus）正積極開發，並與大藥廠如基因泰克（Genentech）、艾伯維（AbbVie）合作。基因泰克與Cour合作案價值達（如Cour、Anokion、Parvus）（約273億台幣）。多款逆向疫苗正進入或將開始二期臨床試驗。科學家對上市時程估3至10年不等，但米勒樂觀稱，「過去不可能，如今深具信心終將實現。」

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