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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》35歲以上懷孕高風險？醫：掌握3法安心當媽

2025/05/13 13:55

醫師表示，透過良好孕期醫療監測，中高齡孕婦仍然可以安全懷孕，迎接健康寶寶；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，透過良好孕期醫療監測，中高齡孕婦仍然可以安全懷孕，迎接健康寶寶；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著女性晚婚與晚育趨勢明顯，台灣女性的平均生育年齡已突破32歲，其中35歲以上的高齡產婦更占整體超過3成，幾乎是10年前的2倍。雖然35歲以上屬高齡產婦，孕期風險相對提高。然而，雙和醫院婦產部主治醫師賴廷榮強調，透過良好的孕前準備和孕期醫療監測，中高齡孕婦仍然可以安全懷孕，迎接健康寶寶。

賴廷榮在臉書粉專「值得信賴的賴醫師」發文指出，近年來選擇晚一點生兒育女的女性越來越多，35歲以上懷孕屬高齡產婦，相較於年輕孕媽咪，高齡懷孕可能面臨較多潛在風險。

高齡懷孕可能面臨的4大風險包括：

1. 卵子品質下降：年齡增加會影響卵子品質，增加受孕難度。

2. 流產率增加：35歲以上的女性，在懷孕初期的流產風險較年輕產婦高。

3. 胎兒染色體異常風險上升：高齡孕婦懷有染色體異常胎兒的機率較高，例如唐氏症。

4. 妊娠併發症風險提高：妊娠糖尿病、子癇前症等風險增加，早產與剖腹產的機率也較高。

賴廷榮說，有風險不代表無解，只要透過良好的孕前準備和孕期醫療監測，中高齡孕婦仍然可以安全懷孕。

他建議高齡備孕女性掌握三個做法，孕前做好健康評估與營養補充，如調整作息、攝取足量葉酸等；孕期定期產檢與監測，特別是血壓、血糖與胎兒發育情形；接受必要篩檢，如高層次超音波、糖尿病篩檢等，提早發現潛在問題。透過這些措施，大部分高齡媽媽都能順利度過孕期，並生下健康寶寶。

賴廷榮提醒，年過35歲的準媽媽們不需要過度擔心，高齡產婦在妥善醫療照護下，依然能順利懷孕、生產。

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