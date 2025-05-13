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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減重想吃消夜？ 醫激推「6食物」營養穩血糖

2025/05/13 20:01

醫師表示，減重時期想吃消夜，可選擇希臘優格、堅果等食物，不怕胖，又能穩定血糖；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，減重時期想吃消夜，可選擇希臘優格、堅果等食物，不怕胖，又能穩定血糖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在減重時期會壓抑食慾，甜品、點心都不敢碰，消夜一口都不敢吃？三總減重代謝手術暨體重管理中心醫師陳宣位強調，消夜不是不能吃，而是要選對食物，選擇好消化、低熱量、蛋白質高的食物，如無糖豆漿、水煮蛋、希臘優格、堅果、毛豆、低脂起司，吃完不會餓，營養滿滿又能穩定血糖，吃完更好睡。

陳宣位在臉書專頁「陳宣位醫師的健康日記」發文分享，很多人減肥第一步就是「戒消夜」，但說真的，餓到睡不著，結果隔天大爆食，並沒有比較好。消夜不是不能吃，關鍵是吃對東西，別讓身體囤積脂肪。

陳宣位建議，若真的餓了，不用硬撐，可以選擇好消化、低熱量、蛋白質高的食物，如無糖豆漿、水煮蛋、希臘優格、堅果、毛豆、低脂起司，不影響減重，也能提供提供營養、穩定血糖，不會讓你越吃越餓；想吃熱食，可來碗味噌湯、蔬菜湯，暖胃又有飽足感，幫助身體放鬆更好睡。

醫師提醒，泡麵、鹽酥雞、甜點、手搖飲等高油高糖食物，吃完害血糖飆升，會使身體來不及消耗，直接變成脂肪存起來，不利於減重；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，泡麵、鹽酥雞、甜點、手搖飲等高油高糖食物，吃完害血糖飆升，會使身體來不及消耗，直接變成脂肪存起來，不利於減重；示意圖。（圖取自photoAC）

高油高糖 血糖飆睡不好超難「瘦」

消夜別選高油、高糖食物！陳宣位指出，泡麵、鹽酥雞、甜點、手搖飲等高油高糖食物，吃完血糖飆升，會使身體來不及消耗，直接變成脂肪存起來，更慘的是，這些食物還可能影響睡眠，睡不好讓代謝變差，最後不只沒變瘦，還可能更難「瘦」！

陳宣位總結，減重不代表一定要挨餓，與其壓抑食慾到最後爆發，不如選對食物，讓身體舒服，才不會瘦得痛苦。

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