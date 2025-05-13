新冠疫情升溫 南投醫院舉辦傳染病應變訓練

南投醫院醫護人員演練個人防護裝備（PPE）穿脫訓練。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕近日新冠病毒疫情略有升溫，引起各大醫院高度關注。衛生福利部南投醫院為強化區域應變能力，舉辦「傳染病防治醫療網應變醫院支援人力教育訓練課程」，課程內容涵蓋醫療網運作、支援人力權責、新興傳染病介紹、緊急應變經驗分享、演習設計及個人防護裝備（PPE）穿脫訓練等，協助同仁熟悉應變流程、提升實戰能力。

南投醫院表示，此次訓練邀請中山醫學大學職業安全衛生學系教授賴全裕專題授課，其為台灣大學職業醫學與工業衛生博士，專長於氣膠採樣、工業通風、口罩過濾檢測與呼吸防護具研究，致力提升臨床與公共衛生防護標準。

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南投醫院邀請中山醫學大學職業安全衛生學系教授賴全裕專題授課。（南投醫院提供）

賴全裕指出，隨著材料學進步，已有透氣佳、密合度高、輕便舒適的N95與N99口罩問世，可大幅減輕醫護人員長時間佩戴的負擔，並提醒同仁選購時應認明合法認證與效能標示，以免受不實宣稱誤導。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，透過實作與演練，讓大家更有信心應對疫情，是非常實用的訓練，南投醫院將持續強化傳染病應變能量，守護社區健康安全。

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