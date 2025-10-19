自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

細菌藏病毒潛入腫瘤 美研「特洛伊木馬」療法突破癌症防線

2025/10/19 11:40

研究團隊利用細菌攜帶病毒潛入腫瘤，避開免疫偵測並由內部破壞癌細胞。圖為癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

研究團隊利用細菌攜帶病毒潛入腫瘤，避開免疫偵測並由內部破壞癌細胞。圖為癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哥倫比亞大學工程學院（Columbia Engineering）研究團隊開發出一種革命性癌症療法，將病毒藏在「尋找腫瘤的細菌」體內，使其能避開人體免疫系統防禦，潛入癌細胞中發動攻擊。這項研究或可克服現有溶瘤病毒療法受免疫系統排斥的瓶頸。這項成果已刊登於《自然生物醫學工程期刊》。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，團隊設計出名為「CAPPSID」（全名：細菌病毒協同安全胞內傳遞）的新平台，成功讓兩種微生物協同作用，從腫瘤內部發動攻擊。

細菌化身特洛伊木馬 攜病毒直攻腫瘤核心

研究團隊利用小鼠實驗證實，這項方法能讓病毒潛入腫瘤中再啟動殺傷作用。主要成員之一帕邦（Jonathan Pabón）指出，細菌扮演「特洛伊木馬」角色，將病毒藏身體內運送至腫瘤，等到深入癌細胞後再自行裂解，釋放出具感染力的病毒基因，使病毒在癌細胞之間擴散並摧毀腫瘤。

團隊選用鼠傷寒沙門氏菌（Salmonella typhimurium），這種細菌天然會趨向腫瘤內的低氧環境。這種方法讓病毒能安全通過血液循環階段。病毒則被設計成只能在細菌協助下成熟，因此能安全地限制其活動範圍。

雙重安全設計 阻止病毒外逸感染健康組織

這項技術特別強調安全性。病毒的複製與成熟需依賴細菌提供的特定蛋白酶（protease），若脫離腫瘤區域，病毒便無法繁殖或感染其他細胞。研究共同作者辛格（Zakary S. Singer）指出：「病毒只有在細菌附近才能形成可傳播的粒子，這建立了一種人工依存機制，防止病毒在體內失控擴散。」這樣的分子鎖定機制有效防止病毒在宿主體內擴散。

此設計讓病毒療法更具臨床應用潛力，也降低使用活病毒治療的風險。

目前研究仍處於動物實驗階段，團隊正推進臨床轉譯研究，計畫應用於多種腫瘤類型與不同病毒，並建立可客製化的病毒療法工具組。團隊正在評估此策略是否可與現有化療或免疫療法結合。

