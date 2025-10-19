自由電子報
健康 > 杏林動態

一段跨越國界的醫者情緣！ 醫師蔡全德成就德國女兒的從醫之路

2025/10/19 10:16

阿莉娜（右二）與爸媽來台灣爸爸蔡全德醫師（右）相聚。（記者歐素美攝）

阿莉娜（右二）與爸媽來台灣爸爸蔡全德醫師（右）相聚。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕15年前，16歲的德國高中女孩阿莉娜透過國際扶輪社交換學生，到台灣的台中市嘉高中就讀，中醫師蔡全德夫婦擔任接待家庭，海線地區以海產聞名，但阿莉娜不吃海產，蔡全德夫婦為照顧她，甚至全家調整飲食，這份愛深深感動了莉娜，讓她主動認蔡全德夫婦為「乾爹乾媽」，原本想當外交官的阿莉娜並在蔡全德的鼓勵力，回德國後發奮讀書考上醫學院，最近更全家來台與乾爹乾媽見面。

蔡全德說，當初家人將阿莉娜當成女兒般，在日本311大地震前兩週還帶著阿莉娜一起到日本旅遊，也經常帶她到外義診，可能耳濡目染，阿莉娜對醫療產生興趣，當時阿莉娜原相大學想讀外交系，但他觀察到阿莉娜內向靦腆，因而鼓勵她考慮醫學系。

但在德國要考取醫學系，成績要非常優異，須是全市前3名，而阿莉娜才排名300，但蔡全德鼓勵阿莉娜「妳一定可以」；阿莉娜離台前對蔡爸說「請給我2年時間」，回到德國後，阿莉娜下定決心若讀，每天只睡2小時，1年後即成功考上醫學系，還登上德國媒體，標題寫著「台灣的爸爸改變了孩子的一生」，蔡全德得知後既心疼又驕傲、與有榮焉。

阿莉娜大學3年級時，母親因心臟主動脈剝離緊急送醫，所幸急救得宜，撿回一命，但生死關頭讓阿莉娜毅然放棄原本就讀的骨科，改讀心臟外科，目前阿莉娜已是住院醫師，更預計明年取得心臟外科博士學位。

蔡全德夫婦帶阿莉娜一家探訪台灣的風名勝。 （蔡全德提供）

蔡全德夫婦帶阿莉娜一家探訪台灣的風名勝。 （蔡全德提供）

這幾天，阿莉娜趁假期與家人來台，與台灣爸爸蔡全德一家共享天倫樂，並帶著家人重返當年交換的學校嘉陽高中，在門口合影留念。

蔡全德每年投入數百萬做公益，並成為改變阿莉娜生命的推手，為台灣做了最動人的國民外交，這段跨越文化與血緣的故事，證明了愛與鼓勵能點燃生命的無限可能。阿莉娜說，「沒有台灣爸爸，就沒有今天的她」。

