健康 > 護眼顧齒

健康網》牙膏刷茶葉蛋！ 食藥署：蛋殼變白≠牙齒也能變白

2025/09/29 11:57

食藥署澄清，牙膏能讓茶葉蛋殼變白，不代表就能真正美白牙齒，因為成分不同；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

食藥署澄清，牙膏能讓茶葉蛋殼變白，不代表就能真正美白牙齒，因為成分不同；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕網路上流傳「用牙膏刷茶葉蛋，蛋殼會變白＝牙齒也能變白」的說法，引起不少民眾好奇嘗試。對此，食藥署在臉書專頁「TFDA化粧品安全使用」特別澄清，牙膏能讓茶葉蛋殼變白，不代表就能真正美白牙齒，呼籲大家別被錯誤實驗迷惑。

食藥署指出，牙膏中的研磨劑（如碳酸鈣、磷酸鈣）與清潔成分（如氟化物），主要功能是清潔牙齒表面的污垢與色斑，讓牙齒「看起來」比較乾淨。當刷在茶葉蛋上時，其實只是「磨掉外層茶垢色素」，並非讓蛋本身變色。

食藥署進一步解釋，蛋殼與牙齒結構完全不同：

●蛋殼是多孔的碳酸鈣結構，容易附著茶葉色素；

●牙齒表面則是堅硬的琺瑯質，主要成分為氫氧基磷灰石。

因此，茶葉蛋「刷白」只是物理性清潔效果，並不代表牙齒也能靠牙膏達到同樣美白作用。

含有研磨劑或過氧化物（如過氧化氫）的牙膏，確實能減少表面色素沉積；圖為情境照。（圖取自freepik）

含有研磨劑或過氧化物（如過氧化氫）的牙膏，確實能減少表面色素沉積；圖為情境照。（圖取自freepik）

那麼牙膏真的能美白牙齒嗎？食藥署指出，市售部分牙膏含有研磨劑或過氧化物（如過氧化氫），能減少表面色素沉積，使牙齒看起來亮白一些。但若牙齒泛黃原因是天生牙色深、琺瑯質薄、長期抽菸、喝茶、咖啡或藥物引起牙髓變色，單靠牙膏是無法改善的，必須尋求牙醫專業療程。

食藥署提醒，正確刷牙習慣才是牙齒健康的關鍵，若有美白需求，應諮詢專業牙醫，而不是迷信「牙膏刷茶葉蛋」這類錯誤實驗。

