限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》牙膏刷茶葉蛋！ 食藥署：蛋殼變白≠牙齒也能變白
〔健康頻道／綜合報導〕網路上流傳「用牙膏刷茶葉蛋，蛋殼會變白＝牙齒也能變白」的說法，引起不少民眾好奇嘗試。對此，食藥署在臉書專頁「TFDA化粧品安全使用」特別澄清，牙膏能讓茶葉蛋殼變白，不代表就能真正美白牙齒，呼籲大家別被錯誤實驗迷惑。
食藥署指出，牙膏中的研磨劑（如碳酸鈣、磷酸鈣）與清潔成分（如氟化物），主要功能是清潔牙齒表面的污垢與色斑，讓牙齒「看起來」比較乾淨。當刷在茶葉蛋上時，其實只是「磨掉外層茶垢色素」，並非讓蛋本身變色。
請繼續往下閱讀...
食藥署進一步解釋，蛋殼與牙齒結構完全不同：
●蛋殼是多孔的碳酸鈣結構，容易附著茶葉色素；
●牙齒表面則是堅硬的琺瑯質，主要成分為氫氧基磷灰石。
因此，茶葉蛋「刷白」只是物理性清潔效果，並不代表牙齒也能靠牙膏達到同樣美白作用。
那麼牙膏真的能美白牙齒嗎？食藥署指出，市售部分牙膏含有研磨劑或過氧化物（如過氧化氫），能減少表面色素沉積，使牙齒看起來亮白一些。但若牙齒泛黃原因是天生牙色深、琺瑯質薄、長期抽菸、喝茶、咖啡或藥物引起牙髓變色，單靠牙膏是無法改善的，必須尋求牙醫專業療程。
食藥署提醒，正確刷牙習慣才是牙齒健康的關鍵，若有美白需求，應諮詢專業牙醫，而不是迷信「牙膏刷茶葉蛋」這類錯誤實驗。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應