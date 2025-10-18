自由電子報
健康 > 杏林動態

「加熱菸」重新上架 國健署曝得符合這條件

2025/10/18 19:03

國健署長沈靜芬表示，業者若要重新上架，必須改善包裝並通過國健署審查。（資料照，記者邱芷柔攝）

國健署長沈靜芬表示，業者若要重新上架，必須改善包裝並通過國健署審查。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內加熱菸首度合法開賣，卻在上架不到24小時就爆出包裝違規，部分產品外盒未標示尼古丁含量，違反「菸害防制法」規定。國健署署長沈靜芬今（18日）表示，國健署已於中午發函通知菸商與通路業者，要求相關產品即起全面下架，「只要查到就會開罰」，她也坦言，下架可立即執行，但回收作業難度高，至於未來業者若要重新上架，必須改善包裝並送交國健署重新評估，否則不得販售。

國健署指出，依「菸害防制法」規定，菸品包裝須完整標示警示圖文、尼古丁含量、禁止誤導性標語等，昨天稽查發現部分加熱菸未依規標示，國健署已要求即刻停止販售。沈靜芬強調，昨天晚間通知業者後，今天中午正式發函，「既然已正式通知，現在就不能再出現！」若仍查獲違規產品上架，也將依法裁罰通路業者。

依「菸害防制法」規定，若菸品未標示尼古丁或焦油含量，製造或輸入業者可處100萬至500萬元罰鍰，並限期回收或退運，逾期未改善可再罰，違規產品將沒入銷毀；販售場所則可罰1萬至5萬元。

沈靜芬表示，目前暫無法掌握數量，輸入、鋪貨及銷售情形仍在向業者了解中，不過為維護民眾權益，國健署已督促業者依「菸害防制法」規定辦理；對於外界關心是否回收已售出的產品，她坦言，相關作業仍在評估，但若產品已流入消費者手中，要回收相對困難，也有執行上的問題。

昨天上架的業者共有8個品項通過審查，但首日實際鋪貨僅5項產品，沈靜芬指出，針對已上架的加熱菸產品將檢測其尼古丁含量，確認是否在法定標準範圍內，如果產品本身沒有問題、只是沒有標示，就會依違反標示規定的部分裁處。

至於後續重新上架條件，沈靜芬說，業者須先改善包裝並將新設計送交國健署重新評估，經審核通過後才可重新販售，雖不會撤照，但沒有改善前不得再販售。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

