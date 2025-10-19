自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「愛波舞后」舞蹈競賽 台中慈濟醫院病友榮獲「絕代風華獎」

2025/10/19 11:26

台中慈濟醫院乳癌病友團體「慈姝印度寶來塢」舞團，舞出印度寶來塢的絕代風華。（慈濟提供）

台中慈濟醫院乳癌病友團體「慈姝印度寶來塢」舞團，舞出印度寶來塢的絕代風華。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院乳癌病友團體「慈姝印度寶來塢」舞團，昨北上參加台灣癌症基金會「愛波舞后」舞蹈競賽，6位參賽團員以印度寶來塢電影插曲「箏心相隨」舞蹈參賽，榮獲「絕代風華獎」殊榮，他們一年來用練舞當復健也支撐抗癌決心，努力終獲肯定。

10月是國際乳癌防治月，台灣癌症基金會於每年粉紅10月舉辦「愛波舞后」舞蹈競賽，今年已邁入第14屆。副執行長蔡麗娟表示，目前癌登數字顯示，台灣每30分鐘就有1位婦女確診乳癌，40到51歲就超過一半，這年齡區間的婦女扮演多重角色，也承擔許多的壓力。

蔡麗娟指出，2025年美國NIH研究，規律運動能有效降低乳癌病友的憂鬱與焦慮，證明運動不僅有助身體康復，更是心靈療癒的重要力量，也是;o 台灣癌症基金會持續辦理「愛波舞后」舞蹈競賽的初衷。

台中慈濟醫院乳癌病友團體「慈姝印度寶來塢舞團」正是以運動幫助身心療癒的範例，除了新冠疫情活動暫停外，從2019年第一次參加到現在已連續5屆參與。

團長兼指導老師吳宛樺表示，每年和來自各地病友「以舞會友」，不僅是參賽的初心，也是持續練舞的動力，今年參賽曲「箏心相隨（Udi Udi Jaye）」，是印度寶萊塢電影「黑市大亨」的插曲，編舞也以古吉拉特邦民俗舞蹈Hudo Dance為基礎表現，服裝則選擇旁遮普地區婦女三件式套裝，展現不同印度風情。

台中慈濟醫院乳癌病友團體「慈姝印度寶來塢」舞團，榮獲台灣癌症基金會「愛波舞后」舞蹈競賽「絕代風華獎」殊榮。（慈濟提供）

台中慈濟醫院乳癌病友團體「慈姝印度寶來塢」舞團，榮獲台灣癌症基金會「愛波舞后」舞蹈競賽「絕代風華獎」殊榮。（慈濟提供）

團員王謝語涵從廣東遠嫁來台，參賽無役不與，她回想當年罹癌的惶恐，到後來在舞團認識許多好姊妹，安了她的心，治療期間，每周四上午開心來練舞，下午就住院治療，化療雖然不舒服，但開心練舞卻成為完成治療的最大後盾，也成為生活的一部分。

首次參賽的團員林美雲說，因術後沾黏，一開始練舞雙手都舉不起來，但在老師嚴格要求下，勤練雙手伸展，最終展現優美舞姿與身段，比復健還有效。

