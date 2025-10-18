健康網》食安稽查缺人力 各界催生食品製造業公衛簽證

行政院政務委員陳時中認同食品製造業公衛簽證，讓公衛師加入食安把關行列。（台北市公共衛生師公會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕食安問題不斷，引發各界想加重「公共衛生師」角色與任務。衛生福利部食品藥物管理署組長許朝凱表示，未來也將朝向推動公衛師把關食安「公衛簽證」的討論，讓公部門多了一個外部的好幫手。

台北市公共衛生師公會今（18）日舉辦「跨域×健康：公共衛生師制度發展新視角」論壇，邀集多位政策與專業領袖齊聚。許朝凱在會中說明，公衛師在食安管理中不只是檢驗數據的解讀者，更能擔任監測者、調查者、管理者與溝通者。

依據《食品製造工廠衛生管理人員設置辦法》，公衛師也能受聘為食品製造廠衛生管理人員，將專業應用於食安現場，從監測到政策行動，形成完整防線。

不過，北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏表示，經過5屆、3千多人參加國考，結果全台目前僅有396位公衛師，但無一人受聘為食品製造廠衛生管理人員。他解釋，這近400位公衛師大都有其正職，且這個新職位定位不明，因此，目前食品製造廠衛生管理人員人數掛零。

行政院政務委員陳時中則認同，採以類似會計師簽證模式，透過公衛師的專業，將各領域串聯起來，以提升整體防疫與健康治理效能。

翁瑞宏說，目前農業部有「植物診療師」，可自行開業或受聘於農民團體及農企業，輔導農民導入新技術，加速智慧科技擴散，帶動產業發展。他們也可以參與食品中毒源頭調查。目前市面上食品多元，且許多來自境外，如何在食安部分拉起防線，確實有待公部門整合與協調。

