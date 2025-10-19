自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌不再等於絕症 醫：可與疾病共存如慢性病

2025/10/19 09:52

乳房X光攝影檢查每2年1次篩檢，可降低逾4成乳癌死亡率。（衛生局提供）

乳房X光攝影檢查每2年1次篩檢，可降低逾4成乳癌死亡率。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕乳癌為台灣女性10大癌症發生率之首，中國醫藥大學附設醫院乳房外科醫師廖庭儀指出，乳癌逐漸被視為「慢性病」，患者透過長期穩定治療，有機會像糖尿病、高血壓一樣與疾病共存，隨著醫學的進步，過去HER2只有分為陽性或陰性，現在有了「HER2弱陽性」的新分類，這類患者過去治療選擇有限，健保近幾年也持續與國際接軌，給付新藥、提供更多治療選項，期望病友爭取更長的存活期與更好的生活品質。

50歲的惠惠4年前確診罹患第3期HER2乳癌，勇敢面對治療，2年前轉癌細胞轉移腦部，仍樂觀面對，選擇用旅遊與愛來陪伴自己，甚至與先生約定「愛的密語」，若走到安寧階段就以暗號傳遞「我愛你」，她也感謝台中慈濟乳房醫學中心主任林金瑤帶領專業團隊的照護，在生病後學會更要愛自己，保持飲食均衡、照顧身心，用最好的心態走完一生。

台中慈濟乳房醫學中心主任林金瑤介紹乳癌治療新趨勢。（癌症希望基金會提供）

台中慈濟乳房醫學中心主任林金瑤介紹乳癌治療新趨勢。（癌症希望基金會提供）

針對患者疑慮三陽性乳癌復發風險是否較高，台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強說，乳癌分型因荷爾蒙與HER2受體表現高低不同，復發風險也會有所差異，醫師會依據個人狀況判斷合適的治療方案，他強調「當妳該做的都做了，就要相信自己已經盡力了，保持愉悅的心情同樣重要」；林金瑤提醒，完成標準治療、並依身體狀況與副作用耐受性調整療程，才是長期穩定的關鍵，廖庭儀則補充，最重要的是遵循醫囑、和醫療團隊的充分溝通。

林金瑤說，常有乳癌病友詢問，若已接受超過10年治療且病情穩定，是否能考慮停藥，他認為，從實證醫學角度來看，目前數據支持的用藥上限大約10年，但仍需依個別病況與身體狀況而定，因此建議病友應與醫療團隊充分討論，在預防復發的效益與生活品質影響之間進行全面評估與權衡，才能做出最合適的決定。

針對乳癌病友支持，癌症希望基金會舉辦教育講座，長期提供照護諮詢、心理諮詢、康復用品協助，包括假髮租借、頭巾贈送、義乳胸衣諮詢等，以及乳癌攻略以及病友會、支持團體、親子營與資源補助等，協助癌友減輕罹癌壓力，重拾信心，勇敢邁向健康與希望的人生。

台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強告訴乳癌病友，面對治療，當該做的都做了，就要相信自己已經盡力了，保持愉悅的心情。（癌症希望基金會提供）

台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強告訴乳癌病友，面對治療,當該做的都做了,就要相信自己已經盡力了,保持愉悅的心情。（癌症希望基金會提供）

