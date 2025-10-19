新冠+流感疫苗 每年接種「利大於弊」

▲目前沒有「感冒疫苗」，無論打了什麼疫苗，都還是有可能感冒。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

新冠疫苗是提升對抗新冠病毒保護力

每次幫患者進行疫苗衛教時，常會聽到這樣的回應：「醫師，我之前已經打過好幾次新冠和流感疫苗了，所以今年應該不用再打吧？」其實，新冠疫苗的目的是提升對新冠病毒的保護力，而流感疫苗則是針對流行性感冒病毒。隨著病毒會不斷變異，疫苗的保護力也會隨時間下降，因此建議每年都要接種1次，才能維持足夠防護。

流感疫苗是針對每年流感病毒變異

同樣的情況也常發生在其他疫苗上。有人會說：「醫師，我之前已經打過肺炎疫苗了，所以今年不需要再打流感或新冠疫苗了吧？」事實上，肺鏈球菌疫苗是針對「肺炎鏈球菌」這個細菌，主要用來預防細菌性肺炎，卻無法防護流感或新冠病毒。因此，想要完整的保護效果，還是要針對不同病原體分別接種。

◎要獲得最佳的疫苗保護力，需注意以下事項

●依自身風險選擇合適疫苗：若符合公費接種條件，建議優先接種；若不符合，可考慮等開放或自行自費接種，及早取得保護力。

●掌握不同疫苗的效期：有些疫苗需要每年接種（例如流感疫苗），有些則可維持10年以上，須依最新研究或指引調整。

降低重症住院 不用擔心打太多疫苗

●不用擔心「打太多疫苗」：所有疫苗都是在「利大於弊」的前提下才會上市。以公費疫苗為例，政府已依據大量研究數據及專家討論，確認其安全性與有效性，才會編列預算，公費提供給高風險族群，以降低重症、住院甚至死亡風險。

要提醒的是，目前沒有「感冒疫苗」。感冒是由多種病毒引起的，無論打了什麼疫苗，都還是有可能感冒。但接種疫苗能降低特定病毒或細菌造成的嚴重疾病與不適，這就是它的重要價值。

每種疫苗都有其對應的病原體，接種的目的是減少相關疾病的危害。建議主動與家庭醫師或主治醫師討論適合接種的疫苗種類。

（作者為員榮醫院家醫科暨穩糖減重門診醫師）

