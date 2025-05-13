板橋健華新城社區關懷據點 專業帶領長輩活躍抗老

健身教練史提夫在健華新城社區照顧關懷據點，帶領長輩使用彈力帶運動。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋文化路健華新城社區，20年前由眷村改建，社區於1年前成立照顧關懷據點，在新北市精睿照護教育基金會帶領下，每週一至週五開辦動、靜態課程，免費提供長輩運動、才藝、共餐活動，長輩變得健康有活力，臉上也展露笑容，如果有長輩忘了下樓上課，志工還會按門鈴提醒，服務到家。

88歲郭奶奶患有失智，白天家人上班，她成了獨居，一年前志工揪她參加據點活動，她得分三段：先搭電梯下樓，休息一下，走到管理室再休息一下，最後再慢步走到據點教室，她被發現腳有潰爛情形，再不治療就會變成蜂窩性組織炎，所幸在社區管委會副主委王如慧等人的關心帶領下，到社區對面皮膚科治療，等傷口結痂後，她開始參加課程，現在可以和其他長輩一起用彈力帶舒展肢體。

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新北市精睿照護教育基金會董事、教授葉淑惠表示，希望每位到據點來的長輩都能「吃得下、睡得著、笑得開」，葉淑惠是馬偕醫學院長期照護研究所主任退休，她說基金會是由一群有醫護背景的專業人士所組成，結合豐富的醫護資源與實務經驗，投入高齡照護。

81歲譚慶普，曾是F-5戰鬥機空官，從台東志航基地上校大隊長退役後，再轉飛民航機駕駛20年至65歲退休，他在管委會主委任內，看到社區許多長輩垂垂老矣，有時被外籍移工推著輪椅在中庭曬太陽，無精打采，於是推動長青運動，在據點成立後，鼓勵長輩下樓運動，他也在據點內帶長輩桌遊和唱KTV。

健華據點除了動態活動，也開辦許多靜態課程，如書法、彩繪、插花、認知遊戲、手作藝術等，甚至由當地忠誠里長陳玉蘭邀請轄區派出所員警來為長輩宣導反詐騙防治。

志工鼓勵長輩用力讓下肢可以伸展抬起球來。（記者翁聿煌攝）

曾是F-5戰鬥機飛行員的譚慶普（右2）在據點內和長輩一起用彈力球運動。（記者翁聿煌攝）

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