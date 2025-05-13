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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》吃雞佛壯陽？ 營養師激推「4類食物」助性

2025/05/13 18:37

營養師解答，吃雞佛有助於強健肌肉，但跟性功能提升無直接關係，且其膽固醇偏高，因此適量吃即可。（資料照）

營養師解答，吃雞佛有助於強健肌肉，但跟性功能提升無直接關係，且其膽固醇偏高，因此適量吃即可。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些男性以為多吃雞佛，便能壯陽更「性」福；對此，營養師高敏敏指出，吃雞佛有助於強健肌肉，但跟性功能提升無直接關係，且其膽固醇偏高，因此適量吃即可。想更性福，建議改吃富茄紅素的番茄、富精胺酸的堅果或雞肉、含鋅的牡蠣或紅肉等，提升男性健康。

雞佛富膽固醇、飽和脂肪 適量食用

高敏敏在臉書專頁發影片分享，以100公克雞佛來看，熱量71大卡、蛋白質10.6克、脂肪2.8克、膽固醇高達578毫克，雖然富含蛋白質可強健肌肉，但脂肪中有1.2克是飽和脂肪，且膽固醇偏高，因此適量食用即可，並提醒血膽固醇偏高、心血管病史、肥胖、脂肪肝者多留意。

高敏敏補充，雖然美國飲食指南已取消膽固醇攝取上限，加上很多研究中發現，其實飲食中的膽固醇對血液中膽固醇濃度並沒有太大影響，僅2-3成來自食物，剩下7-8成膽固醇是由身體自行製造，但仍建議別過度食用。

營養師舉例，番茄富含茄紅素，有助於抗氧化、提升精子數量與活力。（圖取自pexels）

營養師舉例，番茄富含茄紅素，有助於抗氧化、提升精子數量與活力。（圖取自pexels）

4營養素護男性健康 補鋅提性慾

高敏敏指出，吃雞佛與性功能提升無直接關係，建議改吃4類營養素，提升男性健康。同時，她也說，這些營養素都可以從雞肉、牛肉、蛋類及海鮮等優質蛋白質中攝取，想要健康強壯，不能只靠單一食物，均衡飲食才是王道！

1.茄紅素：抗氧化、提升精子數量與活力，如番茄、西瓜等。

2.精胺酸：促進血液循環，改善勃起功能，舉例來說，堅果、雞肉、海鮮等食物含有精胺酸。

3.鋅：維持精子品質，提升性慾，常見食物包括：牡蠣、紅肉、蛋類等。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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