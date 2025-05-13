吃肉桂保健品小心 美研究曝恐影響處方藥效果

肉桂是常見香料，但研究發現其成分肉桂醛可能影響藥效。特別是特定種類肉桂（如中國肉桂）的香豆素，對服用抗凝血劑者具潛在風險。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕肉桂是全球廣泛使用的香料，但美國國家天然產物研究中心（NCNPR）最新研究提醒，大量攝取肉桂補充劑可能影響部分處方藥的效果。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導發表於《食品化學：分子科學》（Food Chemistry: Molecular Sciences）期刊的研究指出，密西西比大學研究人員發現，肉桂中的主要成分「肉桂醛」（cinnamaldehyde）會活化人體內負責清除藥物的受體。這表示過量攝取肉桂補充劑，可能加速某些藥物代謝，降低其療效。

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該中心首席科學家莎芭娜·汗（Shabana Khan）說明，若在醫師不知情下過量服用補充劑，可能導致處方藥被身體快速清除，進而「使藥物效果打折」。

日常在咖啡中灑點肉桂粉或許無礙，但高濃度的肉桂補充劑則需留意。汗博士補充，了解肉桂醛在體內的運作方式，及其與藥物代謝受體的交互作用，對於評估過量攝取肉桂是否影響同時服用的處方藥至關重要。

市面上的肉桂並非完全相同。該中心副主任奇蒂博伊納（Amar Chittiboyina）指出，常用於外敷抗菌或食品調味的肉桂「精油」，藥物交互作用風險極低。然而，市售常見、源自中國南方的「中國肉桂」（Cassia cinnamon）樹皮粉末，其「香豆素」（coumarin）含量遠高於其他品種（如斯里蘭卡的「錫蘭肉桂」）。香豆素具抗凝血效果，奇蒂博伊納提醒，這對正在服用抗凝血劑（俗稱薄血藥）的人來說「可能有危險」。

研究共同作者、中心首席科學家格利（Bill Gurley）表示，雖已知肉桂醛有活化藥物代謝受體的潛力，可能構成藥物交互作用風險，但仍需臨床研究才能確知實際影響。

在更多研究結果出爐前，研究人員強烈建議，有意將肉桂作為膳食補充劑的民眾，應先諮詢醫師。汗博士特別提醒，患有高血壓、糖尿病、癌症、關節炎、氣喘等慢性病或正服用處方藥者，使用任何補充劑前「最好先與醫療人員討論」。她強調：「補充劑的定義並非用於治療、治癒或緩解任何疾病。」

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