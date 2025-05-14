健康網》吃鳳梨嘴破是上火？ 中醫闢謠：不是這原因！

中醫師表示，吃鳳梨感覺嘴破是鳳梨酵素造成的，與上火無關；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鳳梨吃太多嘴破，是上火嗎？中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」發文解答，其實並不然！吃鳳梨感覺嘴破是鳳梨酵素造成的，中醫認為鳳梨有除煩止渴、幫助消化的功效，性味偏寒涼，因此與上火無關。

林本庭解釋，大家對於鳳梨上火的既有印象是來自它會「嘴破」，但其實是嘴巴、舌頭的蛋白質被鳳梨酵素分解，因此有種要破要破的感覺。

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林本庭指出，鳳梨屬熱帶水果，中醫認為有除煩止渴、幫助消化的功效，性味偏寒涼一些。不過，也特別提醒，鳳梨蠻甜的，吃太多可能會產生體內的濕氣。另外，他也推薦，可以將少許枸杞和鳳梨切塊，加水下去蒸，幫助腸胃消化，又能益於眼睛健康。

鳳梨倒放甜度更均勻

為何要將鳳梨「倒放」？農業部曾說明，將鳳梨「倒放」的目的是為了讓甜度更均勻。不過，若無法倒著放，也可以橫著擺，更好吃。

農業部分享，將鳳梨「倒放」的目的是為了讓甜度更均勻。若無法倒著放，也可以橫著擺；示意圖。（資料照）

鳳梨挑選、保存一次收

在挑選鳳梨時，可從3面向判斷。農業部建議，首先從外觀來看，果實應有1/3以上果目轉黃、無受傷，冠芽葉片翠綠，鳳梨頭的果梗切口新鮮，大小不超過50元硬幣，過大易挑到虛胖的果實；再者，觸感上，用手指輕彈果實，聲音應為輕響如鼓聲；最後，在氣味上，應挑選有自然果香的鳳梨為佳。

農業部表示，剛買回家後，若選擇常溫保存者，應整顆不去皮，並置於陰涼通風處，可保鮮2-3天；若打算冷藏保存者，應先去除冠芽後，放入塑膠袋，上下顛倒擺放冰存，約3-5日內食用完畢。

農業部進一步提醒，若已削皮者，應更換一個新的塑膠袋裝入，倒放在冰箱冷藏，並於1-2天內吃完；若為切太多吃不完時，應用保鮮膜完全包覆，再放入保鮮盒中冷藏保存，可保存1週。

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