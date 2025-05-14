自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃鳳梨嘴破是上火？ 中醫闢謠：不是這原因！

2025/05/14 08:31

中醫師表示，吃鳳梨感覺嘴破是鳳梨酵素造成的，與上火無關；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，吃鳳梨感覺嘴破是鳳梨酵素造成的，與上火無關；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鳳梨吃太多嘴破，是上火嗎？中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」發文解答，其實並不然！吃鳳梨感覺嘴破是鳳梨酵素造成的，中醫認為鳳梨有除煩止渴、幫助消化的功效，性味偏寒涼，因此與上火無關。

林本庭解釋，大家對於鳳梨上火的既有印象是來自它會「嘴破」，但其實是嘴巴、舌頭的蛋白質被鳳梨酵素分解，因此有種要破要破的感覺。

林本庭指出，鳳梨屬熱帶水果，中醫認為有除煩止渴、幫助消化的功效，性味偏寒涼一些。不過，也特別提醒，鳳梨蠻甜的，吃太多可能會產生體內的濕氣。另外，他也推薦，可以將少許枸杞和鳳梨切塊，加水下去蒸，幫助腸胃消化，又能益於眼睛健康。

鳳梨倒放甜度更均勻

為何要將鳳梨「倒放」？農業部曾說明，將鳳梨「倒放」的目的是為了讓甜度更均勻。不過，若無法倒著放，也可以橫著擺，更好吃。

農業部分享，將鳳梨「倒放」的目的是為了讓甜度更均勻。若無法倒著放，也可以橫著擺；示意圖。（資料照）

農業部分享，將鳳梨「倒放」的目的是為了讓甜度更均勻。若無法倒著放，也可以橫著擺；示意圖。（資料照）

鳳梨挑選、保存一次收

在挑選鳳梨時，可從3面向判斷。農業部建議，首先從外觀來看，果實應有1/3以上果目轉黃、無受傷，冠芽葉片翠綠，鳳梨頭的果梗切口新鮮，大小不超過50元硬幣，過大易挑到虛胖的果實；再者，觸感上，用手指輕彈果實，聲音應為輕響如鼓聲；最後，在氣味上，應挑選有自然果香的鳳梨為佳。

農業部表示，剛買回家後，若選擇常溫保存者，應整顆不去皮，並置於陰涼通風處，可保鮮2-3天；若打算冷藏保存者，應先去除冠芽後，放入塑膠袋，上下顛倒擺放冰存，約3-5日內食用完畢。

農業部進一步提醒，若已削皮者，應更換一個新的塑膠袋裝入，倒放在冰箱冷藏，並於1-2天內吃完；若為切太多吃不完時，應用保鮮膜完全包覆，再放入保鮮盒中冷藏保存，可保存1週。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中