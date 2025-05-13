今年首起本土A肝群聚 家戶感染清潔人員也中鏢

疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計56例本土A肝為3年同期新高。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（13日）公布今年首起本土急性病毒性A型肝炎群聚，北部4人確診，疫調發現彼此有家戶、職場等共同生活或工作環境暴露史。今年累計56例本土A肝為3年同期新高，境外移入17例更是近8年同期新高、以中國與泰國各占4例最多。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年首起本土A肝群聚共4例確診，為北部30多歲男性、30多歲男性、50多歲男性、30多歲女性，分別於3月下旬至4月中旬出現食慾不振、噁心、黃疸、倦怠、發燒等症狀，就醫時均有肝指數上升，經檢驗確診為急性A肝。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，經疫調發現2例同住、2例職場接觸者，其中，在職場部分，主要是從事清潔工作的人員到個案家中進行打掃，過程中可能因為疏忽未戴手套而透過飲食、如廁等方式造成病毒傳播；現已匡列同住及職場接觸者11人，其中8人經評估已完成暴露後A肝疫苗接種。

羅一鈞表示，此波國內A肝疫情傳染途徑多元，且較往年有年輕化與集中於都會區的趨勢，提醒民眾和醫師注意。今年A肝疫情較高，研判是出國人數暴增、與國際疫情連動有關，因為鄰近的中國、日本疫情都有上升情形，國內境外移入也創新高，可能年輕族群到國外旅遊感染造成本土病例發生。

羅一鈞指出，今年56例本土A肝中，包含男性43例、女性13例，將近一半為30至39歲、占26例，其次為40至49歲、12例，均未曾接種A肝疫苗，以台北市16例、新北市14例、台中市9例為多。

羅一鈞說明，A肝主要透過食用、飲用受病毒污染的食物或水、或與感染者親密接觸而傳染，症狀為發燒、全身倦怠、食慾不振、黃疸等，致死率雖僅0.1%至0.3%，但老年人與慢性病患者罹病會有較高風險併發猛爆性肝炎。

羅一鈞也提到，接觸者在暴露後14天內接種A肝疫苗有95%的預防感染效果，呼籲確診個案配合衛生單位疫調，以利早期針對家庭成員、同住者、親密接觸對象提供公費疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法