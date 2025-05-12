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健康網》中風後怕跌倒？ 醫曝3穴位穩步力、抗頭暈

2025/05/12 21:32

中風病人最怕發生跌倒等意外事故；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

中風病人最怕發生跌倒等意外事故；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中風後，若不注意，恐怕會發生跌倒等意外事故，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀建議，中風患者可以適當刺激照海穴、耳門穴和梁丘穴3穴位，或是做「扶牆單腳站立訓練」等簡單的平衡促進運動，強化平衡感，抗頭暈、預防跌倒。

林舜穀最近在國際期刊《Heliyon》發表以全國資料庫追蹤逾6年、超過10萬名新診斷中風患者，有關針灸治療對降低跌倒與車禍等意外傷害的保護效果。結果顯示，接受針灸治療的中風患者，其意外傷害發生率顯著低於未接受針灸者，每千人年僅10.2件，但未治療組達15.8件。

再經過統計模型校正多項共病、使用安眠藥等變項後，針灸治療者的意外傷害風險下降了26%，證實針灸在提升中風患者平衡與行動能力上的實質助益，且效果無論年齡、性別、病情輕重皆一致呈現。

林舜穀表示，這項成果不僅再次彰顯中醫針灸在神經康復領域的重要角色，更呼應了「壯世代健康中醫照護」的理念，強調透過中醫介入，讓更多中高齡族群在歷經大病後仍能維持自立生活、降低二度傷害的風險，提升整體生活品質。

中風患者必按3穴位

林舜穀推薦日常保養中可以適當刺激三個關鍵穴位，分別是「腳踩穩－照海穴」、「頭不暈－耳門穴」以及「邁開步－梁丘穴」。

●照海穴：位於足內踝尖下方凹陷處，從內踝骨尖直下約一橫指寬的位置，取穴時可讓患者盤腿或採坐姿，找到內踝骨下方明顯的凹陷點即是。

照海穴。（林舜穀提供）

照海穴。（林舜穀提供）

林舜穀建議，每天以拇指適中力度按壓照海穴，每次1-2分鐘，有助於促進下肢肌力與本體感覺的穩定，強化「腳踩穩地」的能力，對於步態不穩、容易跌倒的中風患者有良好的輔助效果。

●耳門穴：位於耳珠前方、張口時可摸到的凹陷處，是耳區重要的氣血交會穴。建議以食指輕輕按壓或點揉，每次1-2分鐘。刺激耳門穴可以幫助調節內耳前庭系統的功能，改善中風後常見的暈眩和平衡感失調問題，使頭部感覺更清晰，行走更安全穩定，因此有「頭不暈」的輔助效果。

耳門穴。（林舜穀提供）

耳門穴。（林舜穀提供）

●梁丘穴：位於大腿前側，膝蓋髕骨上緣向上約2寸（約3橫指寬）的肌肉隆起處，壓之有痠脹感即是正確位置。

梁丘穴。（林舜穀提供）

梁丘穴。（林舜穀提供）

林舜穀建議，取穴時可採坐姿或半屈膝姿勢，方便找到肌肉隆起點。建議以指關節輕敲或拇指持續揉按梁丘穴，每次1-2分鐘，可增強股四頭肌的力量，改善膝關節的穩定性與步態協調性，幫助患者「邁開步伐」，進而降低跌倒的風險。

平衡運動訓練下肢肌力

除了穴位刺激外，林舜穀也建議中風患者配合簡單的平衡促進運動，例如「扶牆單腳站立訓練」，雙手扶牆，單腳抬起，左右各維持30秒到1分鐘，逐步延長時間。

若平衡能力尚可，也可以進行雙腳併攏站立、閉眼維持10至20秒的訓練，以加強本體感覺及前庭系統的協調。

林舜穀表示，這些方法簡單、安全，搭配穴位保養，可以有效促進中風患者的下肢肌力和平衡能力，減少意外跌倒發生，幫助壯世代患者走得更穩、更遠。

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