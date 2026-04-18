過馬路會卡住、易跌倒 巴金森病友跳舞找回身體控制

舞蹈可讓巴金森氏症病友的動作更協調，且放鬆情緒，提升生活品質。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕巴金森氏症常見顫抖、僵硬與動作遲緩，不少患者甚至在行走時會突然「卡住」，無法順利邁步，過馬路時更可能因身體僵住而動彈不得，增加跌倒與意外風險。醫師指出，除藥物治療外，非藥物介入同樣重要，透過結合音樂與節奏的舞蹈訓練，可協助改善動作協調與步態穩定，幫助病友重新找回身體控制力。

北醫體系的台北神經醫學中心副院長、台灣動作障礙學會理事長葉篤學表示，目前台灣約有近8萬名巴金森氏症患者，典型症狀包括顫抖、肢體僵硬、動作變慢及步態不穩，對日常生活影響甚鉅。患者除需規律服藥外，運動也是治療重要一環，但臨床上不少病友對運動感到困難，甚至缺乏持續動機。

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他指出，若能將運動結合舞蹈、音樂與藝術元素，可提升參與意願，讓患者更容易接受訓練。透過節奏帶動身體律動，有助於改善動作控制與步態穩定，同時也能讓情緒獲得抒發，對整體生活品質帶來正向影響。

台北神經醫學中心院長蔣永孝表示，運動很重要，但是要持之以恆並不容易，舞蹈可以讓運動生活化，且讓人有好心情，有助於病情控制。（記者羅碧攝）

台北神經醫學中心院長蔣永孝表示，巴金森氏症目前雖無法根治，但若能及早介入並持續治療，可延緩神經退化速度，患者仍可維持良好生活品質。他指出，運動對病友至關重要，但實務上「運動往往是痛苦的」，如何讓患者願意動、持續動，是治療關鍵，因此將舞蹈導入復健訓練，讓運動更生活化，也更具吸引力。

76歲的李女士分享，她大約在68歲時開始察覺身體出現變化，起初只是走路變慢，未特別在意，但隨著時間推移，動作愈來愈遲緩，甚至開始容易跌倒。她回憶，最困擾的是走路時會突然「卡住」，身體像被定住一樣無法前進，尤其在過馬路時壓力最大，「明明在走，卻會突然停在那裡動不了」，後方車輛因此一度排成一列，連員警都曾上前協助，讓她既緊張又尷尬。

她表示，日常生活也因此受到影響，例如晾衣服時需要踮腳，一不小心就可能失去平衡，只能改在較低的位置操作，每個動作都得格外小心。隨著行動受限，她一度減少外出，對過馬路產生不安與恐懼，生活範圍逐漸縮小。

李女士指出，自己過去長期維持運動習慣，也曾從事舞蹈教學，罹病後一度難以接受，「一直都有在動，卻還是生病」，心情低落。後來在家人鼓勵下，她開始規律參與運動與舞蹈課程，透過反覆練習與專注訓練，逐漸感受到身體與動作之間的配合變得較為順暢。

她說，現在走路穩定度有所提升，也較不容易出現突然停住的情況，「要很專心去做每一個動作」，讓她慢慢找回對身體的掌控感，也更願意走出家門，重新面對生活。

76歲李女士指出，舞蹈讓她學會「心、腦合一」，專注當下，就不會走路卡住及跌倒。（記者羅碧攝）

葉篤學提醒，若出現手抖、動作不靈活、肢體僵硬或長期便秘等情況，可能為巴金森氏症早期徵兆，應及早就醫評估。隨著高齡人口增加，相關患者人數持續上升，建立多元治療模式，結合藥物與非藥物介入，已成為重要發展方向。

台北神經醫學中心表示，未來將持續結合臨床與研究，發展舞蹈等非藥物治療模式，並推動將運動融入日常生活，讓患者與家屬可在家中持續練習，延伸治療效果，提升長期照護品質。

台北神經醫學中心副院長葉篤學指出，「Dance for PD」透過音樂與節奏帶身體律動，可刺激大腦分泌，幫助改善動作控制與步態穩定。（記者羅碧攝）

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