健康網》糖葫蘆是山楂？ 中醫揭古早味「鳥梨仔糖」之謎

林本庭指出，如今市面上的糖葫蘆也有以番茄、草莓等替代，但傳統的「鳥梨仔糖」才是真正的在地經典；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在夜市常見、外表晶瑩剔透的糖葫蘆，長久以來被不少人誤認為是以山楂製成，實則不然。中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」表示，台灣夜市常見的「鳥梨仔糖」，其實是以本土原生種梨子「鳥梨」製成，而非中藥常見的山楂。

林本庭指出，鳥梨是一種台灣原生梨，口感酸澀，與進口的山楂雖然皆有「仙楂」之名，卻僅是遠親關係。如今市面上的糖葫蘆也有以番茄、草莓等替代，但傳統的「鳥梨仔糖」才是真正的在地經典。

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林本庭分享，鳥梨用鹽巴、糖粉攪拌、醃漬後，口感更佳；示意圖。（資料照）

根據農業部介紹，鳥梨為台灣原生種，果實僅乒乓球大小，容易栽種，一棵可結近百顆果實，昔日因其酸澀口感難入口，台灣人會將整顆鳥梨煮軟後再以糖醃漬，再加上鹽巴或梅粉調味，酸甜鹹層次分明，成為過去家喻戶曉的懷舊零嘴。經典的糖漬鳥梨還會用竹籤串起，裹上糖漿製成糖葫蘆模樣的「鳥梨仔糖」，是許多早期小孩們的共同回憶，常幾人湊錢買一支共享，甜蜜滋味令人難忘。

不過，由於日本梨品種引進後市場主流改變，現今市面難以見到鳥梨蹤跡。有意尋找的民眾可在梨子產季過後，前往低海拔農村尋覓，有些果農仍栽培鳥梨以助異花授粉或作為嫁接砧木，屆時便是品嚐古早味的最佳時機。

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