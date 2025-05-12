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健康網》打呼不是睡太熟？ 中醫：鼻炎及肥胖在「搞事」！
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「昨晚打呼聲以為是地震警報！」不少民眾將打呼當作是太累、睡姿不佳的結果，然而中醫師提醒，這其實可能是鼻子與脖子傳來的健康警訊。翰醫堂中醫診所醫師在臉書粉專上指出，打呼常被忽視，實際上卻可能與過敏性鼻炎及肥胖2大問題息息相關，可透過中醫調理或療法來改善。
一、過敏性鼻炎
●藥物調理：透過中藥改善體質，減少過敏反應頻率。
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●針灸療法：刺激特定穴位，幫助鼻腔氣流暢通。
●三伏貼：在夏季貼敷特定穴位，改善過敏體質。
●食療調養：以溫補肺脾腎的食材，改善因體質虛弱所引發的長期過敏問題。
二、肥胖
●中藥調理：調節代謝功能，幫助減少脂肪囤積。
●客製化減重療程：結合飲食與運動建議，制定個人化控重計畫。
●穴位埋線：透過埋線刺激穴位，加速脂肪代謝。
●小針刀療法：破壞脂肪細胞，促進其分解與代謝。
若長期打呼應儘早尋求專業評估，以免輕忽背後可能潛藏的健康問題。改善體質、控制體重、食療調整，都是減少打呼、提升睡眠品質的重要關鍵。
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